聯準會降息題材還有這個！　迎來復甦期、掌握2月份配息旺季

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但隨升息告終、降息可望來臨，林志映表示，基礎建設與公用事業迎來復甦期，像是2023年起，預估疫後旅遊、國際交通量能，已高於疫情前水準，經濟動能恢復及在家工作比率持續下滑，歐美公路運量穩定增加；在季節性因素推升天然氣及電價走高，需求回溫，今年底歐洲電力價格預期將持續改善。
林志映也強調，在現代化、再生能源政策推動下，併網、電網現代化，政策支持資本支出持續擴大投入，美歐基礎建設優化發展計畫，預估至2030年前基建資本投入翻倍；具備電價可見性、行業監管收入提高，採取受監管資產基礎 (RAB) 模式的開發方案，預計至2025年前以年複合成長率6%持續增加。
美歐基礎建設與公用事業的發展計畫持續推展，根據Bloomberg資料顯示，2024年包括美國、英國、德國、中國等地的基礎建設、能源及公用事業等領域的產業獲利動能持續轉佳，林志映舉例，以美國而言，基礎建設EPS年增率達11.5%，能源及公用事業的EPS年增率則達10.2%；開發中市場如中國、印度等地，在管線鋪設、電廠開發、道路建設推動下，產業獲利動能亦值得留意。
林志映分析，歐美電力價格與需求改善，交通建設持續回溫、需求穩定，轉型題材可望維持獲利能力，投資佈局策略宜選擇較低負債比、佈局較廣的整合型電廠及管線業者；針對2月至6月，公用事業、基建產業的配息季節，不妨適度把握除息、填息行情的配置機會，近期投資標的評價出現長期價值宜適度加碼，挑選公用事業基礎建設基金定期定額投資，更能掌握長線獲利機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。