「低溫假」該訂寒流停班停課標準！彭啟明：以免「媽媽覺得你冷」
今年最強寒流殺到，民眾憂心2016霸王級寒流重演，位在台北陽明山上的陽明山國小率先停班停課2天。不過勞動部已解釋，現行法規並無「低溫假、寒流假」標準，由各縣市首長依天然災害裁量。氣象專家彭啟明呼籲，低溫停班停課應訂出基本標準，以免出現「媽媽覺得你會冷」的不同意見，引起熱論。
記者黃韻文／綜合報導
寒流今（22）起凍全台，氣象署發出低溫特報，空曠地區最低溫恐下探5度。位在陽明山的陽明山國小課後照顧班已決定今明兩天（22日、23日）停課，而2016年1月的「霸王級寒流」，當時也造成共計12所學校停班停課，讓「低溫假、寒流假」再度成為熱門議題。
勞動部指出，台灣並沒有低溫假標準，2016霸王級寒流創下停班停課先例，是因為積雪影響交通，和氣溫多低無關。當寒流、低溫導致災害發生，中斷交通、水電，各縣市首長可依其他天然災害裁量，宣布停止上班及上課。
氣象專家彭啟明今在粉專呼籲，應制定低溫假的基本標準。彭啟明表示：「停班課本來就要因地制宜，尊重所在地的微氣候，由所在地主管／校長決定，但還是要有一個最基本的標準。」
彭啟明補充：「例如颱風的風和雨有什麼影響，要有所本及風險評估。例如低溫幾度會有顯著對交通、維生或生活上的安全有影響。」他認為，如果找不到關聯或歷史紀錄，很容易有「媽媽覺得你會冷」的不同意見。
是否該明定低溫假標準，引起眾人討論，不過多數人都認為，注意保暖即可，反而發布強風特報時，騎機車通勤更危險。還有人回憶兒時：「小時候的冬天都比現在冷，哪有放過什麼低溫假」、「北歐國家不就要大半年停課」。