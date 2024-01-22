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邀民眾黨進行國會改革！朱立倫再喊：給我一個院長韓國瑜

▲國民黨主席朱立倫說，新科立委每一天都是挑戰。（圖／記者陳明安攝，2023.01.22）
▲國民黨主席朱立倫說，新科立委每一天都是挑戰。（圖／記者陳明安攝，2023.01.22）

記者林怡昕／台北報導

國民黨今（22）日召開第11屆新科立法委員座談會，預計會議中將討論對於立法院正副院長「韓江配」共識。國民黨主席朱立倫致詞時提及，國民黨必須團結，喊話民眾黨團結進行國會改革，更向新科立委提醒，不是只有2月1日的一天的挑戰，接下來的挑戰是每一天的挑戰，直喊「給我一個院長韓國瑜」。

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朱立倫説，今天第一件事情就是我們要團結，更喊話在野的力量，歡迎包括民眾黨的朋友，一起來團結讓國會改革一一完成，還有過去這八年來，不公不義的事情這麼多，要怎麼樣的調查？怎麼樣的查出？都要靠我們成為重要的發動機。

朱立倫說，與其等到2月1日立委就任日，不如說從當選的那一刻就應該開始，所以今天的談話會自己只是簡單的跟大家來報告，至於不管是立法院正副院長、黨團的選舉，「一定是秉持最重要，大家一定是清清白白，我們要改革政黨，實實在在團結一次，絕對不容許任何的金錢或權力的交換」。

「我想現場的呼聲最大的，都是給我一個院長韓國瑜」 朱立倫說，這是大家的共同心聲，所以也希望尊重大家，但是我們希望有共同讓我們的黨能夠凝聚，大家能夠團結，最後我們共同這個目標是迎接新的國會，不是只有2月1日的一天的挑戰，接下來的挑戰是每一天的挑戰，不管在各個委員會、院會、各項的質詢，希望大家一起發揮團隊的力量。

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