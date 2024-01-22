長榮機師擬春節罷工！長程線恐影響最大　工會諾：24小時前預告

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李信燕表示，至今為止，即便中央與地方各主管機關，包含交通部、勞動部與桃園市政府積極居間聯繫，然而，長榮航空資方仍然未針對工會的罷工訴求，提出任何實質對案以聚焦進行協商，也因此，工會別無選擇將朝春節前後正式啟動罷工行動規劃。
李信燕指出，由於工會長榮分會會員中，屬於長程機隊（即執勤往返美國、加拿大與歐洲各主要航站的客機）飛行員比例相對高達75%，因此，倘若罷工啟動，春節期間預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市，包括美國的洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓；加拿大的多倫多、溫哥華，以及歐洲的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等各機場的旅客，受到影響的可能性將會更大，建議宜提前準備其他備案。
李信燕也承諾，工會最晚將於發動罷工的24小時前提前預告，以免搭乘受影響航班的旅客前往機場撲空以外。
李信燕重申，啟動罷工絕對是工會最不願意、也是最不得已的選擇，事實上，工會自去年2月起於桃園市政府勞動局所召開與長榮航空公司資方進行的勞資爭議調解至今，對於工會所提出的訴求，工會以最大善意等待長榮航空資方回應長達近一年時間，然而直至今日，長榮航空依舊未提出任何對案以進行實質協商。
此外，李信燕提到，針對勞動部與桃園市勞動局對長榮航空違法仲介與違法聘用外籍機師認定與裁罰，長榮航空同樣不予理會、甚至日前更對外表示將對主管機關處分進行訴訟，凡此種種，皆讓工會感到似乎已無任何其他的選擇。
「工會絕非為了罷工而罷工」李信燕強調，只要長榮航空公司願意針對工會訴求提出對案，在主管機關居間協調下，與工會對等協商、共同尋求雙方共識，工會在正式宣布啟動罷工前的最後一刻，都仍然願意繼續抱持著開放協商的負責任態度。