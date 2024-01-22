快訊／春節恐無飛機搭！長榮機師取得合法罷工權

8支球隊晉級HBL八強賽　新北邀市民免費入場助球隊踏上小巨蛋爭冠

▲HBL高中籃球甲級聯賽，泰山高中連續5年晉級8強。（圖 ／HBL高中體總提供）
▲HBL高中籃球甲級聯賽，泰山高中連續5年晉級8強。（圖 ／HBL高中體總提供）

記者吳嘉億／新北報導

HBL高中籃球甲級聯賽將於1月25日至2月1日進行女子組複賽及男子組準決賽，8強隊伍將在新北市新莊體育館、板橋體育館兩地開戰，新北市共有男子組5支球隊晉級、女子組3支球隊晉級，賽事免費、免門票入場，新北市政府體育局邀請市民踴躍觀賽，到現場為選手加油、吶喊，一同發揮新北團隊精神，以最佳勝利氣勢，助攻新北球隊晉級4強總決賽，踏上臺北小巨蛋爭奪冠軍獎盃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲HBL高中籃球甲級聯賽，淡水商工連續4年奪冠，今年尋求霸業延續。（圖 ／HBL高中體總提供）
▲HBL高中籃球甲級聯賽，淡水商工連續4年奪冠，今年尋求霸業延續。（圖 ／HBL高中體總提供）
新北市政府體育局代理局長洪玉玲表示，今年新北7校8支HBL男女子球隊展現訓練成果及勇敢拚搏的團隊精神，成功晉級8強賽，男子組有戰績全勝晉級的能仁家商、HBL傳統強權南山高中、連5年晉級的泰山高中、連2年晉級的三重商工及重返8強的錦和高中；女子組則有追求霸業延續的淡水商工、8強常客南山高中及重返8強的永平高中，各校球員及教練團摩拳擦掌、蓄勢待發，追求各校隊史上的最佳成績。

新北市政府體育局說明，8強賽免費、免門票，歡迎民眾進場為選手及支持的球隊加油，另無法到現場的朋友也可透過轉播的民視152台及中華電信HamiVideo觀賞精彩的球賽；更多賽事資訊可到HBL官方網站「HBL高中籃球甲級聯賽」粉絲專頁，也可追蹤「新北運動聚點」粉絲專頁，了解更多新北運動訊息。

▲HBL高中籃球甲級聯賽，能仁家商全勝晉級8強。（圖 ／HBL高中體總提供）
▲HBL高中籃球甲級聯賽，能仁家商全勝晉級8強。（圖 ／HBL高中體總提供）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  


三峽北大特區人口成長　擴建桃子腳中小學7月底完工滿足就學需求

新北首座與捷運車站連通停車場　新莊捷運幸福站拚5月啟用

農曆年前恐達高峰　新北即日起開放30至49歲市民接種公費流感疫苗

大台北都會防洪最後一塊拼圖　二重疏洪道左岸堤防加高拚明年完工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀