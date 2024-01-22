8支球隊晉級HBL八強賽 新北邀市民免費入場助球隊踏上小巨蛋爭冠
HBL高中籃球甲級聯賽將於1月25日至2月1日進行女子組複賽及男子組準決賽，8強隊伍將在新北市新莊體育館、板橋體育館兩地開戰，新北市共有男子組5支球隊晉級、女子組3支球隊晉級，賽事免費、免門票入場，新北市政府體育局邀請市民踴躍觀賽，到現場為選手加油、吶喊，一同發揮新北團隊精神，以最佳勝利氣勢，助攻新北球隊晉級4強總決賽，踏上臺北小巨蛋爭奪冠軍獎盃。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府體育局代理局長洪玉玲表示，今年新北7校8支HBL男女子球隊展現訓練成果及勇敢拚搏的團隊精神，成功晉級8強賽，男子組有戰績全勝晉級的能仁家商、HBL傳統強權南山高中、連5年晉級的泰山高中、連2年晉級的三重商工及重返8強的錦和高中；女子組則有追求霸業延續的淡水商工、8強常客南山高中及重返8強的永平高中，各校球員及教練團摩拳擦掌、蓄勢待發，追求各校隊史上的最佳成績。
新北市政府體育局說明，8強賽免費、免門票，歡迎民眾進場為選手及支持的球隊加油，另無法到現場的朋友也可透過轉播的民視152台及中華電信HamiVideo觀賞精彩的球賽；更多賽事資訊可到HBL官方網站及「HBL高中籃球甲級聯賽」粉絲專頁，也可追蹤「新北運動聚點」粉絲專頁，了解更多新北運動訊息。
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