啦啦隊「短髮女神」斐棋扮狗熱舞！曬34秒暈船片萌喊：我不會停止
啦啦隊女孩許斐棋，憑藉《全明星運動會》紅隊經理一職走紅，再加上短髮俏麗的造型，逐漸讓人看到她的魅力，知名度大幅上升。近日，斐棋上傳一段長達34秒的熱舞畫面，並期許自己未來變得更棒，結果大家完全失焦，看著斐棋的性感好身材墜入愛河、徹底暈船。
記者詹鎰睿／綜合報導
斐棋昨（21）日在個人IG貼出一段34秒的熱舞片段並寫下心聲，「Never stop, keep advancing！學會接受每一次的挫折，因為每一步都是變得更棒的契機！」期許自己的同時也給大家勉勵。
只見畫面中的斐棋帶著狗狗耳朵的髮箍一邊跳舞、一邊賣萌，還不斷對著前方放電，十分享受舞台，可愛的造型也讓她瞬間成為場上最受矚目的焦點。影片曝光後，大家紛紛留言大讚，「喜歡斐棋真的是沒錯的」、「那麼動感，斐棋好吸睛啊」、「斐琪，太辣了啦。」
現年26歲許斐棋，加入啦啦隊已有3年的時間，從原本的長髮改成俏麗亮眼的短髮，人氣大幅提升，目前隸屬中職統一獅啦啦隊Uni Girls、以及PLG職籃新竹攻城獅啦啦隊Muse Girls，好身材有目共睹，是不少球迷心中的短髮女神，未來發展備受矚目。
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