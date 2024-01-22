長榮機師恐春節罷工！專家揭「退改機票時機」　買海外旅遊不便險

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機師工會長榮分會針對與長榮航空公司間的勞資爭議發起罷工投票，今開票公布結果，僅10票不同意、同意票900票，長榮機師取得合法罷工權，恐醞釀春節罷工，安排好過年出國的旅客，權益可能因此受損。
對此，品保協會公關主委李奇嶽表示，「參加旅行團如果遇到航空公司罷工，旅行團的契約責任保險並沒有理賠這一塊。依照規定，旅行業者必須要處理旅客的住宿三餐，屆時再與航空公司求償」。
他提到像2019年曾發生過的中華航空機師罷工事件，當時華航針對團客和散客，賠償每人上限250美金實報實銷。但李奇嶽認為，在農曆春節期間，因為機票的簽轉與滯留的費用相當高，如果民眾獲知長榮機師可能將於春節罷工，建議趁現在、趕快於罷工前投保加買「海外旅遊不便險」；不過他也提醒，有部分保險公司可能不接受該項理賠，請民眾購買前還需謹慎了解。
李奇嶽也喊話，建議航空公司應提出處理標準；並希望交通部能居中協調，如果真的發生罷工，能建議民眾如何處理後續。而「機票簽轉、改簽、退票」也有學問，一般而言，改票除了需支付手續費及價差/稅差，還可能每張機票另收取50美金或等值之票務服務費。
李奇嶽就提醒，罷工前簽轉改退機票「手續費照收」；但罷工後才簽轉改退「雖手續費不收」，但有可能旅遊行程便受到影響，因為農曆春節期間一位難求，各家機位售罄的情況下可能被迫無法出國。