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長榮機師恐春節罷工！專家揭「退改機票時機」　買海外旅遊不便險

▲長榮機師取得合法罷工權，恐醞釀春節罷工，農曆過年出國將受影響。品保協會公關主委李奇嶽揭露「退改機票時機」，建議可趁現在加買「海外旅遊不便險」獲得保障。（圖／長榮航空提供）
▲長榮機師取得合法罷工權，恐醞釀春節罷工，農曆過年出國將受影響。品保協會公關主委李奇嶽揭露「退改機票時機」，建議可趁現在加買「海外旅遊不便險」獲得保障。（圖／長榮航空提供）

記者蕭涵云/綜合報導

農曆過年出國可能受影響！機師工會長榮分會罷工投票今開票，結果由長榮機師取得合法罷工權，恐醞釀春節罷工。品保協會公關主委李奇嶽揭露「退改機票時機」，罷工前、後機票「簽轉、改簽、退票」影響手續費支付、後續機位；建議可趁現在加買「海外旅遊不便險」，有機會獲得保障。

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日前長榮航空才宣布發放年終獎金6個月，卻仍擋不住機師罷工投票。據悉，此次勞資雙方爭議來自於工會主張調薪，然長榮願意調整4～6%的幅度、被認為不符物價漲幅；且外站津貼甚至僅僅調高0.2美元（約新台幣6元），完全不敵歐美物價飆漲。

機師工會長榮分會針對與長榮航空公司間的勞資爭議發起罷工投票，今開票公布結果，僅10票不同意、同意票900票，長榮機師取得合法罷工權，恐醞釀春節罷工，安排好過年出國的旅客，權益可能因此受損。

對此，品保協會公關主委李奇嶽表示，「參加旅行團如果遇到航空公司罷工，旅行團的契約責任保險並沒有理賠這一塊。依照規定，旅行業者必須要處理旅客的住宿三餐，屆時再與航空公司求償」。

▲今（18）日上午，機師工會動員工會幹部與會員，同時聯合機場各相關工會近百人（圖／記者許若茵攝，2023.12.18）
▲機師工會動員工會幹部與會員爭取權益。（圖／記者許若茵攝，2023.12.18）
他提到像2019年曾發生過的中華航空機師罷工事件，當時華航針對團客和散客，賠償每人上限250美金實報實銷。但李奇嶽認為，在農曆春節期間，因為機票的簽轉與滯留的費用相當高，如果民眾獲知長榮機師可能將於春節罷工，建議趁現在、趕快於罷工前投保加買「海外旅遊不便險」；不過他也提醒，有部分保險公司可能不接受該項理賠，請民眾購買前還需謹慎了解。

▲ 創新旅行社董事長李奇嶽指出，這6類開放入境的類別其實為數都不多，而且都各自有其接應的團體，對旅遊業來說這不會是重要的客群，也不會是重要的客源。（圖／記者葉政勳攝,2022.07.20）
▲可能遇上長榮機師罷工，品保協會公關主委李奇嶽揭露「退改機票時機」，建議民眾買海外旅遊不便險。（圖／記者葉政勳攝,2022.07.20）
李奇嶽也喊話，建議航空公司應提出處理標準；並希望交通部能居中協調，如果真的發生罷工，能建議民眾如何處理後續。而「機票簽轉、改簽、退票」也有學問，一般而言，改票除了需支付手續費及價差/稅差，還可能每張機票另收取50美金或等值之票務服務費。

李奇嶽就提醒，罷工前簽轉改退機票「手續費照收」；但罷工後才簽轉改退「雖手續費不收」，但有可能旅遊行程便受到影響，因為農曆春節期間一位難求，各家機位售罄的情況下可能被迫無法出國。


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