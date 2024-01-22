日職／讀賣巨人大手筆！2億簽「拳王」Odor 阿部曾想找大谷翔平
NPB（日本職業棒球）讀賣巨人在今（22）日宣布，以2億日元價碼和大聯盟野手「拳王」Rougned Odor簽下合約，Rougned Odor在大聯盟生涯共累積187轟，曾流浪於遊騎兵和洋基等多支球隊。讀賣巨人主帥阿部慎之助在19日的採訪中，逗趣的說道：「下周一（22日）會告訴大家好消息，可以的話希望可以獲得大谷翔平。」如今，雖然大谷已經跟洛杉磯道奇隊簽約，巨人隊仍獲得一名大聯盟球星。
記者林之越/綜合報導
Rougned Odor過去曾在2016年和多倫多藍鳥的Jose Bautista發生衝突，並出拳揮擊，因而被球迷取下「拳王」的綽號。他過去在大聯盟期間主要擔任二壘手，分別效力遊騎兵、洋基、金鶯和教士隊，在大聯盟打滾超過10個年頭，交出930支安打、568分打點，外加178支全壘打。上季效力教士共出賽59場，打擊率2成3，共打出4支全壘打，貢獻18分打點，但在7月遭到指定讓渡
根據日媒《日刊體育》的報導指出，Rougned Odor在記者會上表示：「我很高興能成為讀賣巨人的一員，我很榮幸能獲得這個珍貴的機會，我也期待和我的新隊友們一起爭奪冠軍。」有趣的是，讀賣巨人主帥阿部慎之助在19日的採訪中，逗趣的說道：「下周一（22日）會告訴大家好消息，可以的話希望可以獲得大谷翔平。」
即便讀賣巨人沒有獲得大谷翔平，但還是如約在本周一成功宣佈簽下Rougned Odor的好消息。而此一消息同時也代表，若Rougned Odor提早加入讀賣巨人的訓練行程，台灣球迷將有望在3月舉辦的熱身交流賽中看見「拳王」本人。
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