民眾黨8席立委 黃珊珊去財政委員會、黃國昌到司法法制委員會
民眾黨於新國會中取得8席不分區立委席次，準立委黃珊珊今（22）日透露，未來將會到財政委員會推動民眾黨團主張的各項政策，而黃國昌則將去司法法制委員會，「不必再問我們會和哪一黨合作，只要是有利於人民的，我們都會支持」。
記者邱新博／台北報導
黃珊珊在臉書透露，自己本來決定參加司法法制委員會，但是基於利益迴避，與黃國昌協調後，黃國昌去司法法制委員會，自己到財政委員會。數位金融、主權基金、稅制改革與居住正義都是重中之重，另外政府應該籌措更多財源補足勞健保缺口，政府不但要省錢，還要會賺錢。
黃珊珊說，2024是一個全新的開始，最近媒體與網路上很多言論都在徹底汙名化與妖魔化民眾黨，自己常想當藍與綠都在攻擊民眾黨時，「就是我們做對了！藍綠會過去，民眾才會有未來」，強調民眾黨存在的價值，就是堅持理性、務實、科學的信念，以人民利益為本，與人民站在同一邊，「藍與綠，你們要不要選這一邊？」
黃珊珊說，所以不必再問會和哪一黨合作，只要是有利於人民的，民眾黨都會支持，但是如果只是政黨一己私利或與不公不義的法案或與預算，都會反對到底，「這麼簡單的問題，奇怪，為何大家都想不清楚？」