頂大也沒用！中國青年失業嚴重　「學歷貶值」畢業生起薪大砍3成

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一名中國人民大學畢業生張美樂（Melody Zhang）在畢業之後，向媒體業投了100多份履歷，卻連面試機會也沒有，她只好將目光轉向公務員，希望能就此從事國家宣傳工作。但儘管她焦急的準備考試，在青年失業危機的這段期間，3萬9600個政府職缺，卻有260萬人申請報考，僧多粥少的狀況下，她也沒有順利考取。
張美樂大嘆「我們出生在錯誤的時代」，並表示「在經濟不景氣的情況下，沒有人在關心自己的夢想和抱負。無止盡的找工作是一種折磨。」
中國的青年失業率在去年6月時攀升至21%，隨後當局便不再公布此數據，蓋牌半年後，中國國家統計局17日恢復公布16歲至24歲青年失業率，「優化」了統計方式，剔除6200萬名大學在校生後，失業率下降至14.9%，減幅高達6個百分點。
但這也引起中國民眾質疑當局美化數據，過去北京大學經濟學副教授張丹丹曾估計，去年3月實際的青年失業率恐上看46.5%。一名吳姓企業主管也表示，這失業率數字被低估的可能性很高，因為他曾碰到許多已經畢業的年輕人來面試，卻未攜帶畢業證書，一問之下才知道，因為學校不願意核發畢業證書，更表示要「找到工作才算畢業」，因此「還沒畢業」當然也不算進失業人口當中。
中國青年失業率居高不下，有市場觀察人士認為，除了職缺短少外，還有就是工作條件太差，對年輕人不具吸引力。吳姓企業主管也表示，「有一種情形不是真的找不到工作，而是工作失去性價比。」
由於企業為了因應國內需求疲軟不得不消減成本，使得找到工作的人收入普遍低於預期。招聘網「智聯招聘」調查發現，去年第四季，中國38個大城市中，雇主提供的薪資平均年減1.3%。對1980年代以來，以美元計算，經濟擴展近60倍的經濟體而言，這是心態上的歷史性轉折。
吳姓企業主管透露，中國經濟復甦力道疲軟，近幾個月已經導致薪資縮水，連大學學歷也在貶值，經風光一時的「海歸」留學生現在乏人問津，而重點學校畢業生找工作也許不成問題，但起薪至少砍3成，從疫情前月薪上萬元人民幣（約台幣4.4萬元）降至6、7千人民幣（約台幣3.1萬至2.65萬元）。
而排名後段的大學就算在一線城市找得到工作，月薪普遍降至5、6千人民幣（約台幣2.65萬至2.21萬元），職業學校起薪更低，只有3、4千人民幣（約台幣1.8萬至1.33萬元），若還要算上房租、交通費，每月恐入不敷出。
吳姓主管透露，就算頂尖的專業人才也面臨薪資縮水的現實，他收過的履歷中，有不少是2023年剛被阿里巴巴等大廠裁員的研發人才，他們原先年薪百萬人民幣，現在卻自願腰斬年薪，只求有份工作養家糊口、繳房貸。吳姓主管表示，「我（企業）還有很多人可以挑，因為他們都被綁住了，主要是被房貸綁住。」
隨著中國經濟前景惡化，人力需求跟著縮減。一名大學教師李老師表示，在求職困難、薪資又不理想的情況下，約2成家境優渥的畢業生直接選擇「躺平」。他進一步稱，「就在家裡給父母養、三餐在家吃，整天可能打電動；比較上進的會說，準備考研究所，但就是對於未來沒有任何規劃」。