新北「吉龍舞春」迎新年 侯友宜開箱春聯福袋喊錢都有春（餘）
為迎接2024農曆新春「龍」年到來，新北市長侯友宜今（22）日上午親自發布新北市新出爐的「吉龍舞春」春聯及新春福袋，祝福大家龍年順利豐收、平安幸福。市府自即日起於平日上班期間在市府一樓西側服務台開放民眾索取春聯，另29區公所也都歡迎民眾就近前往索取。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，「吉龍舞春」是創意的國台語雙語春聯，國語寓意吉龍在春天舞動，象徵萬物復甦、經濟蓬勃發展，期許龍年順利豐收、富足有餘；而台語就是「錢都有餘」，祝福大家龍年財運暢旺，賺大錢也能存到錢；其中還可以依自己喜歡的順序來唸，不管是吉龍舞春（錢都有餘）、龍舞春吉（都有餘錢）、龍舞春（都有餘）、龍舞吉（都有錢），不同的順序念法都有不同涵意。
新北市政府秘書處說明，「吉龍舞春」春聯由新北青年書法家楊崇廉與設計師王景民合作創作，書法的「龍」字，連筆矯捷連貫，呈現率意且圓潤飽滿的線條，並運用具象的龍角與鬍鬚，強化龍的意象，讓設計與書法做出協調的搭配與呼應，同時將「吉龍」的氣勢，結合「舞春」的靈動，期許龍年是充滿活力且共榮共好的一年。
至於龍年福袋的設計，新北市政府秘書處補充說明，福袋設計以簡潔流暢的線條描繪龍的形象，並將吉字與龍首吉和突顯吉龍的涵意；其中龍角型態有如雙手向上，象徵獻上祝福與收穫滿滿，正面以英挺飛舞的吉龍用龍爪抓著十元硬幣，祝福大家龍年財運暢旺。