NBA／勇士隊有對手！獨行俠也有意Kyle Kuzma 巫師要價至少2首輪
本季NBA季中交易截止日為2月9日，隨著日期將近，市場上的交易傳聞四起，近期金州勇士傳出對華盛頓巫師隊前鋒Kyle Kuzma感興趣，但根據今（22）日NBA記者Marc Stein透露，「達拉斯獨行俠也已經正式詢價Kyle Kuzma，巫師則是開價至少2枚首輪選秀權。」
記者張志宇／綜合報導
Stein在報導指出，獨行俠知道巫師想要首輪選秀權，先前詢問巫師陣中Daniel Gafford與Deni Avdija的包裹時，巫師球團就開了相當高的價碼，目前知道若要交易Kyle Kuzma，至少要2枚首輪籤。
Kuzma本季打出21.9分6.4籃板4.2助攻的成績，他的合約物超所值，今年是他4年9000萬美元合約的第一年，且他的合約是遞減式的，最後一季的薪資僅為1940萬美元，也讓他成為各支有意爭冠球團的熱門目標。
目前除了獨行俠有意Kuzma外，《HoopsHype》記者Michael Scotto也透露，「曼菲斯灰熊隊、聖安東尼奧馬刺和金州勇士都可能對Kuzma感興趣，但灰熊和馬刺都不想放棄他們未來可能的樂透選秀權。」