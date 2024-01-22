致死率恐超新冠20倍！世衛呼籲防範「X疾病」共邀各國簽協定

全美國近90人死亡！冬季風暴猛襲災情不斷　接著還要提防洪水

▲美國多地近日遭強烈冬季風暴襲擊，造成災情。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國多地近日遭強烈冬季風暴襲擊，造成災情。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

受到強烈冬季風暴襲擊，美國多地過去一週都降下大雪，截至發稿時間為止，據悉已有近90人因此死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，這波冬季風暴，田納西州和奧勒岡州死亡人數最多，至少25及16人死亡；伊利諾伊州、賓夕法尼亞州、密西西比州、華盛頓州、肯塔基州、威斯康辛州、紐約州、紐澤西州和其他地方也有死亡通報。上週三在奧勒岡州波特蘭，就發生強風導致電線掉落、擊中一輛客車的事件，有3人因此觸電身亡，車內1名嬰兒倖存。

惡劣天候下，全美有數萬人處於斷電狀態，由於天氣過於寒冷，家庭和企業的天然氣消耗量創歷史新高，主要用於取暖和發電。

報導指出，田納西州的孟菲斯（Memphis）地區因為低溫導致水管破裂，全市水壓下降，儘管自來水營業機構在夜以繼日的抓漏並修復下，已修好了41條自來水總管和4000多根水管，但出於衛生考量，孟菲斯40多萬用戶接獲提醒，除了洗澡淋浴（盡量避免水進入口中）以外，用於刷牙、飲用、洗碗、清洗食材的自來水，都必須先經過煮沸，直到另行通知。

位於孟菲斯的羅德學院（Rhodes College），已過週末將住宿生送回家裡或旅館，有該校的大三生透露，宿舍的水龍頭壞了，學校讓他們不要使用任何浴廁設備，他決定開車回到納許維爾（Nashville）的家，而沒有就近住在旅館，因為在那裡他還是需要自己燒水。

孟菲斯不是田納西州唯一有供水問題的地方，該州蒂普頓郡（ Tipton County）的梅森鎮（Mason），居民蕾伊（Christina Ray）抱怨道：「整個小鎮已經停水5天了」，當地消防部門發給全鎮1300名居民，每戶每天1箱水，但這對她和家人來說並不夠，「做飯、洗衣服都很困難，我們正在收集雪來沖馬桶。」

美國氣象單位預測，嚴寒天候預計會持續到本週中旬，之後就會逐漸「解凍」，不過也帶來一些潛在的新危險，因為取而代之的將是暖空氣、熱帶濕氣和降雨，可能會導致美國部分地區發生洪水。

《CNN》指出，本週一至週四早上，墨西哥灣沿岸和東南部、西部地區，約有3700萬人面臨山洪暴發和過量降雨的威脅，部分地區將連續多日處於2級暴雨風險。

台灣搶美國晶片生意、會害華府惹惱北京？葛來儀X平台發文駁斥

日本印度美國前後腳搶登月球！登月競賽為何重新流行？專家這麼說

超樂觀！美國消費者信心指數創2年半來新高　普遍看好經濟前景

川普回歸白宮恐致「孤立主義」！美國盟友、企業皆表憂心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀