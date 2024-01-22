全美國近90人死亡！冬季風暴猛襲災情不斷　接著還要提防洪水

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惡劣天候下，全美有數萬人處於斷電狀態，由於天氣過於寒冷，家庭和企業的天然氣消耗量創歷史新高，主要用於取暖和發電。
報導指出，田納西州的孟菲斯（Memphis）地區因為低溫導致水管破裂，全市水壓下降，儘管自來水營業機構在夜以繼日的抓漏並修復下，已修好了41條自來水總管和4000多根水管，但出於衛生考量，孟菲斯40多萬用戶接獲提醒，除了洗澡淋浴（盡量避免水進入口中）以外，用於刷牙、飲用、洗碗、清洗食材的自來水，都必須先經過煮沸，直到另行通知。
位於孟菲斯的羅德學院（Rhodes College），已過週末將住宿生送回家裡或旅館，有該校的大三生透露，宿舍的水龍頭壞了，學校讓他們不要使用任何浴廁設備，他決定開車回到納許維爾（Nashville）的家，而沒有就近住在旅館，因為在那裡他還是需要自己燒水。
孟菲斯不是田納西州唯一有供水問題的地方，該州蒂普頓郡（ Tipton County）的梅森鎮（Mason），居民蕾伊（Christina Ray）抱怨道：「整個小鎮已經停水5天了」，當地消防部門發給全鎮1300名居民，每戶每天1箱水，但這對她和家人來說並不夠，「做飯、洗衣服都很困難，我們正在收集雪來沖馬桶。」
美國氣象單位預測，嚴寒天候預計會持續到本週中旬，之後就會逐漸「解凍」，不過也帶來一些潛在的新危險，因為取而代之的將是暖空氣、熱帶濕氣和降雨，可能會導致美國部分地區發生洪水。
《CNN》指出，本週一至週四早上，墨西哥灣沿岸和東南部、西部地區，約有3700萬人面臨山洪暴發和過量降雨的威脅，部分地區將連續多日處於2級暴雨風險。