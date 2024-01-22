深耕台灣！傳1奈米落腳嘉義太保 台積電：不排除任何可能性
外傳投資金額超過兆元的台積電1奈米建廠計畫，擬將設在嘉義太保的科學園區，為此，台積電今（22）日表示，台積電在設廠時有諸多考量，以台灣作為主要基地，不排除任何可能性。而南部科學園區管理局也未否認，只說科學園區將持續營造友善投資環境，全力支持產業前瞻佈局，做產業堅強的後盾。
記者許家禎／台北報導
有媒體今日引述消息人士報導，台積電已向主管嘉義科學園區的南科管理局提出100公頃用地需求，其中40公頃設先進封裝廠，後續60公頃將作為1奈米建廠用地。為此，台積電對外表示設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，也持續與管理局合作評估在適合半導體建廠用地，一切資訊以對外公告為主。
關於先進製程與在台設廠議題，日前台積電法說會後，台積電財務長黃仁昭透露，現在台南科學園區正擴大3奈米產能，而2奈米需求也很強勁，因此原本位於高雄的2座導入2奈米製程的晶圓廠，現在評估規劃將變成3座。
台積電2奈米生產基地還有竹科寶山廠，至於中科擴建二期，之前外傳為1.4奈米製程，但今日台積電僅透露為先進製程。而今日傳出台積電1奈米建廠計畫，將落腳嘉義縣太保市科學園區。為此，南部科學園區管理局局長蘇振綱受訪時並未否認，只說科學園區將持續營造友善投資環境，全力支持產業前瞻佈局，做產業堅強的後盾。
不過，嘉義科學園區2023年5月才剛動土，第一期規劃面積88公頃，若要符合台積電需求，可能要再擴建。而今日台積電股價開高走低，早盤漲7元，來到633元，漲幅0.6%，但隨後午盤來到盤下小跌。