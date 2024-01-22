點亮枋寮、鹽埔漁港　「花」現文資景點浪漫迎春

隨著農曆年節將至，枋寮及鹽埔漁港焕然一新，夜間光環境打造出迷人的新景象。屏東縣政府聯合屏東市、潮州、佳冬、恆春等地文資景點，以華麗的花藝佈置添增年節氛圍，邀請遊客到屏東走春，感受濃濃年味。
記者莊全成／屏東報導
屏東燈節上周盛大登場後，枋寮和鹽埔漁港於農曆新年前夕也妝點成為色彩繽紛的光環境裝置。枋寮漁港以「戀戀漁港」為主題，吊橋佈置愛心拱門，營造出浪漫愛情橋。入口處心型燈飾作品，傳遞著甜蜜心意，使漁港夜空更添奪目景致，打造浪漫風情，吸引眾多民眾駐足捕捉美好瞬間。
新園鹽埔漁港以「蔚藍風情」主題，建築物透過霓虹燈條為整個漁港點亮。欄杆上海洋元素燈飾點綴，牆面則呈現海底世界的投影。此外，加入六國語言的新年快樂祝福，為新年注入充滿能量的祝福，期盼新的一年風調雨順，收成興旺。
除了兩大漁港，縣府以「春暖花開、文資綻放」為主題，串連屏市勝利星村遺構公園、屏菸1936文化基地、竹田驛站、屏東戲曲故事館、吾拉魯滋部落文物館、佳冬楊氏宗祠及恆春郡役所等文資場域。透過時尚且喜氣的花藝設計，為古蹟或歷史建築注入年節喜氣，讓人感受繁花盛豔、欣欣向榮的氣息。
文化處表示，配合屏東燈節活動，兩處漁港及文資場域的光環境與花藝將持續至2月25日，熱情邀請大家在過年期間蒞臨屏東，一同體驗不一樣的南國人文之美。