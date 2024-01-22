MLB／洋基補強尚未結束！Cashman：不排除繼續補強打造冠軍陣容
紐約洋基（MLB）在休賽季先是透過交易拿下Juan Soto，隨後又在自由市場上簽下強投Marcus Stroman，總管Brian Cashman也在今（22）日在《MLB Network Radio》節目上表示，「球隊將還會有補強動作，來打造奪冠陣容。」
記者張志宇／綜合報導
洋基在去年飽受傷兵所苦無緣進到季後賽，對此Brian Cashman透露，「去年我們經歷了一個艱難的球季，包括傷病因素與沒能進到季後賽，但我認為本季球員們渴望勝利，把去年的一切拋在腦後，因此我對改善球隊的任何方法持開放態度，但必須是符合我們球隊的補強。」
Brian Cashman的此番言論，也讓美媒分析表示，「洋基今年最後的補強恐是國聯賽揚強投Blake Snell，因為日前洋基已向Snell開出6年1.5億美元合約，但Snell陣營想要至少2億美元的合約，最終遭到拒絕，但隨著春訓即將展開，外界都在猜測Snell將降價尋求合約，屆時洋基恐再度出手。」
本季Blake Snell在共出賽32場，全部皆為先發登板，拿下14勝9敗、防禦率為2.25、WAR為6（代表Blake Snell能為球隊多贏6場勝利），且在本季最後的23場先發中，防禦率僅為1.20，史上只有1968年的Bob Gibson能夠在投更多場先發的情況下防禦率比他還低。