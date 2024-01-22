感受未見過的新加坡！戴立忍詮釋台人赴星國當移工 電影上映首週
新加坡導演姚志衞首部劇情長片《明天比昨天長久》上週在台上映，首週末於台北、桃園、高雄舉辦放映活動，男主角戴立忍在緊湊工作中也抽空加入跑映後QA，他表示：「電影裡有我從未看過的新加坡，經過這次拍攝在我心中留下一些厚度，希望大家也能感受到那樣的人味。」柴山猴子搶食場景獲高雄觀眾共鳴，片中馬來貘意象更引起大家好奇，姚志衞解釋：「馬來膜傳說是會吃夢的神獸，而有夢可以做的人，才有明天。」
國際中心賴正琳／綜合報導
《明天比昨天長久》取材自導演姚志衞個人成長經驗，邀來演技派金獎男星戴立忍與新加坡素人演員陳嘉良飾演關係緊繃、缺乏溝通的父子，全片有一半在新加坡拍攝，後半段則在台灣山林取景，畫面美學散發魔幻氣息。出道多年且獲獎無數的戴立忍，竟是首次參與新加坡電影，問到接演契機？他表示：「看完劇本，發現故事描述的新加坡是我腦中無法想像的新加坡，讓我感到很好奇。」並說道，他曾造訪新加坡很多次，直到這次拍攝才第一次看見新加坡在水泥城市以外的樣貌，不僅仍保留原始森林，也接觸當地社會底層人的生活狀態，「很幸運演出這部片，讓我從完全不同角度認識新加坡」。
映後觀眾對電影裡出現的馬來貘意象感到好奇，姚志衞說起靈感緣於2015年劇本發想階段，看見一則新加坡當地新聞，說睽違30年首度看到野生馬來貘跑到街上亂竄，因城市開發壓縮動物們的生存空間，就像電影裡戴立忍飾演的除蟲工人，彷彿受困城市牢籠。另一個想法來自馬來貘傳說是會吃夢的神獸，電影後段飾演兒子的陳嘉良入伍當兵且來到台灣受訓，卻在山林間睡著，導演透露：「不曉得大家有沒有注意到，電影中的父親都沒有睡覺，只有兒子有睡覺、做夢，而有夢可以做的人，才有明天。」藉此呼應片名，醒來迎接明天，別拘泥過去，因為明天永遠比昨天長，希望睡醒後世界會變得更好。
高雄特映場的觀眾更驚喜發現，山林場景看見不少猴子出沒，正是高雄人最熟悉的「柴山」，當時尋覓場景時，台灣團隊不斷提醒柴山區域很多猴子，試圖勸退導演換其他地方拍攝，他卻說：「我聽了反而更想拍猴子，事前跟演員溝通野生猴子可能有危險性，還好最後拍攝順利。」製片則回憶，過程很小心不要攜帶食物到現場，但有天必須在森林裡吃午餐，果真就有工作人員便當被猴子搶走。高雄觀眾們聽了都笑出來，頻頻點頭頗有共鳴。此外，有觀眾去年金馬影展已看過，週末還專程從台北到桃園特映會二刷，讓導演十分感動。
《明天比昨天長久》由導演姚志衞執導，戴立忍、陳嘉良主演，目前電影全台上映中，更多消息請見VOLOS FILMS 飛望影像有限公司臉書（https://www.facebook.com/volosfilms）或ifilm/傳影互動臉書（https://www.facebook.com/ifilm.tw）。