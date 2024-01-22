NBA／詹皇、DLo合砍62分！湖人134:110打爆拓荒者　八村壘打先發

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湖人近期戰績起伏比較大，最近5場比賽只拿到2勝，球隊狀況並不理想，交易傳聞也不斷傳出。不過紫金軍近期似乎正慢慢找到合適的先發陣容和輪換，特別是D'Angelo Russell在得到更多發揮機會後，個人狀態明顯提升。
這一場面對西區排名倒數的拓荒者，湖人上半場就領先來到13分，球隊進攻端的表現很不錯，第三節湖人趁著手感火熱將比分拉開到20分以上，末節也維持這樣的分差優勢，揚長而去。James等人也提前下場休息，早早結束今天的工作。
「DLo」D'Angelo Russell這一場21投14中，命中6記三分球，得到全隊最高的34分，還傳出8次助攻；James則是16投8中，攻下28分5籃板5助攻；球隊明星大前鋒Anthony Davis攻下14分14籃板。
湖人近期頻繁調動先發陣容，在把兩名後衛擺進先發後，似乎越來越接近他們在季賽想要打的風格和節奏，今天球隊讓八村壘擔任先發前鋒，這位日籍球員得到9分，而另一名前鋒C. Reddish則在板凳上貢獻10分。
湖人贏球之後，接下來將對上快艇、公牛、勇士、火箭，其中後兩者是他們目前在西區這個戰績分段的主要競爭對手，勝負結果至關重要。