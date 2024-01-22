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陶晶瑩哽咽反駁吞股份！不滿遭抹黑　曝辣杯杯股東背信內幕

▲陶晶瑩直播哽咽控訴遭到對方抹黑，自己沒有想要吞股份，還透露控告對方背信的內幕。（圖／陶晶瑩臉書）
▲陶晶瑩直播哽咽控訴遭到對方抹黑，自己沒有想要吞股份，還透露控告對方背信的內幕。（圖／陶晶瑩臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人陶晶瑩今（22）日被周刊爆料，自創的品牌「辣杯杯」與供貨的大股東、吉品養生總經理劉吉仁因合作模式、廠商供貨及代工利潤問題鬧翻。陶晶瑩中午開直播訴內幕，針對官方敗訴的部分，表示確實沒付給他們315萬，那是因為發現他們轉手獲利，雙方信任破裂，還說自己從沒要求要一口吞股份，且律師願意出面作證，證實劉吉仁夫妻說謊。

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▲陶晶瑩被對方抹黑，怒開直播訴真相。（圖／陶晶瑩臉書）
▲陶晶瑩被對方抹黑，怒開直播訴真相。（圖／陶晶瑩臉書）
陶晶瑩今中午在臉書上開直播，對於被周刊報導要求劉吉仁退出經營權，把股份無償給陶晶瑩夫妻。陶晶瑩勃然大怒，她表示「無償贈與怎麼可能說得出口，這種無理荒謬的要求」，反駁自己從來沒說過這種話，卻被對方惡意抹黑，哽咽直呼「驚為天人，碰到這樣的人間極品」，而且雙方談判都有紀錄，律師也願意為陶晶瑩做證。

至於315萬的貨款，陶晶瑩表示，當時劉吉仁為養生食品的董事長，同時也是辣杯杯的董事長，她發現一貨物到辣杯杯這已經以42元進價，她一問源頭發現才賣20元，認為劉吉仁刻意轉手獲利，雙方信任破裂，陶晶瑩才提出要求，希望對方退出經營權，且不願支付這筆款項，才會被判敗訴。之後這批貨陶晶瑩不願使用，當時疫情嚴重時，全將這批零食捐給醫護人員，沒有獲利，並曬出多家醫院的感謝狀證實此事。

▲陶晶瑩證實有捐零食給醫護人員。（圖／陶晶瑩臉書）
▲陶晶瑩證實有捐零食給醫護人員。（圖／陶晶瑩臉書）
而未付的315萬元在民事上被判敗訴，陶晶瑩也同時進行刑事訴訟控告劉吉仁背信，官司持續在進行中，她認為兩者官司相關聯，所以這315萬元確實一直扣著沒付。陶晶瑩還爆料，去年劉吉仁抓著公司私章，害她無法發給員工薪水，她只好自掏腰包先付清。兩人對簿公堂，目前劉吉仁已向法院聲請假執行，要查封辣杯杯公司資產獲准，陶晶瑩料到對方會如此動作，已先將員工遣散費、年終都發掉，她聲淚俱下地說：「好不容易做了品牌，卻碰上這些事，對不起我的員工，我只是想好好做一件事，為什麼這麼難。」

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