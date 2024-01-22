陶晶瑩哽咽反駁吞股份！不滿遭抹黑　曝辣杯杯股東背信內幕

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至於315萬的貨款，陶晶瑩表示，當時劉吉仁為養生食品的董事長，同時也是辣杯杯的董事長，她發現一貨物到辣杯杯這已經以42元進價，她一問源頭發現才賣20元，認為劉吉仁刻意轉手獲利，雙方信任破裂，陶晶瑩才提出要求，希望對方退出經營權，且不願支付這筆款項，才會被判敗訴。之後這批貨陶晶瑩不願使用，當時疫情嚴重時，全將這批零食捐給醫護人員，沒有獲利，並曬出多家醫院的感謝狀證實此事。
而未付的315萬元在民事上被判敗訴，陶晶瑩也同時進行刑事訴訟控告劉吉仁背信，官司持續在進行中，她認為兩者官司相關聯，所以這315萬元確實一直扣著沒付。陶晶瑩還爆料，去年劉吉仁抓著公司私章，害她無法發給員工薪水，她只好自掏腰包先付清。兩人對簿公堂，目前劉吉仁已向法院聲請假執行，要查封辣杯杯公司資產獲准，陶晶瑩料到對方會如此動作，已先將員工遣散費、年終都發掉，她聲淚俱下地說：「好不容易做了品牌，卻碰上這些事，對不起我的員工，我只是想好好做一件事，為什麼這麼難。」
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