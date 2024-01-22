hololive首場路跑即起報名！賽程2.5km輕鬆型態　4月新北正式開跑

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參與 VTuber 包含 hololive 的 Oozora Subaru、Usada Pekora，hololive Indonesia 的 Kaela Kovalskia、Kobo Kanaeru，以及 hololive English 的 Gawr Gura、Koseki Bijou 共六位成員。除了華麗的陣容外，本次主辦還將推出三款限定「路跑物資包」，超豐富的物資包內容物包含：手冊、號碼布、T恤、證明書、證明獎牌、刺繡襪、水瓶、磁吸 pin 等各種路跑必備商品，依照不同價位還有機會獲得運動毛巾、收納袋、雨衣等更多限定周邊，邀請粉絲們一起穿上裝備，和 VTuber 們度過美好的春日時光吧！
另外，主辦也釋出超好康的優惠活動，只要在「Cheer UP 聯名主題快閃店」營業期間，於現場出示成功報名路跑活動的畫面，即可獲得 50 元的消費折抵券！（僅限快閃店內消費使用）
hololive production 近期與 CAPSULE 攜手打造多場活動，包含：即將在本週六正式舉辦的「《hololive 4th fes. Our Bright Parade》應援觀影會」，帶粉絲回味長達 6 小時的精彩演出，以及與「2024 台灣燈會在臺南」合作的燈會主題快閃店，皆引起許多網友熱議。主辦更加碼透露，Cheer UP 系列除了推出快閃店及路跑活動外，後續還有更加精彩的第三波活動規劃，請持續關注 hololive production x CAPSULE Cheer UP 官方社群。
「hololive production X CAPSULE Cheer Up Run」路跑活動資訊
活動日期：2024/4/13（六）8:30-13:00（上午場）／13:30-18:00（下午場）
活動地點：永和綠寶石河濱公園
活動官方社群：Facebook、X
活動報名連結：https://irunner.biji.co/CAPSULECHEERUPRUN