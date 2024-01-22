寒流來襲訂「低溫假」標準？蔣萬安：由學校實際需求決定
寒流來襲，擴及中部以北、東北部及東部地區及金門，低溫可能下探10°C，甚至達到個位數的低溫，陽明山國小已經宣布放兩天「低溫假」。針對低溫假是否以6°C為標準，台北市長蔣萬安上午表示，北市8年前放低溫假是因為積雪影響通勤，會依照現行作業辦法，由學校掌握狀況做整體評估。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今天上午出席國際扶輪年會籌備委員會備忘錄簽署儀式，會前接受媒體訪問，他表示，目前只有陽明山國小有向教育局報備，因為低溫的關係，確保學生安全、家長需求，所以23、24日暫停課後輔導課，並於29、30日補課，最重要是希望將學童、家長、老師安全為最優先考量，而這兩天將會持續低溫，希望學校都能夠做審慎評估、掌握狀況，如果有需求，就依照作業辦法向教育局備查。
至於是否訂出低溫假標準，例如6度，方便民眾依循蔣萬安則說，這是因為2016年1月，低溫造成積雪影響通勤，考量到孩童和家長接送上下學可能遭遇困難，所以有這樣的作業辦法，最重要會做整體評估，由學校掌握狀況跟實際需求。此外，社會局也啟動關懷機制，下午蔣萬安將前往萬華社福中心視察因應低溫開設避寒所整備情形。
另外，2024大選落幕，外界關心兩年多後的2026台北市長選舉，點名民進黨立委高嘉瑜、民眾黨黃珊珊是可能對手，重演三角督？對此，蔣萬安以成語「鴻鵠將至」回應？也就是兩人下棋，其中一人因為大雁要飛來而分心，這樣事情不會做好，「所以絕對不要一心想鴻鵠將至，而是先把眼前的事情專心做好，把每一步踩穩。」