超哥爆打Toyz！炸雞加盟主「夢醒了」本月收店 250萬買人生經驗
「全台最有錢YTR」超哥近幾年跨足餐飲業，先後創立了「超派炸雞」、「超甲組」兩個品牌。而20日晚間爆發了「醋飯天條」事件，超哥直接在超甲組店門口痛毆Toyz，導致後者縫10多針，雙方未來將對簿公堂。事發之後，更有「超派炸雞」的加盟苦主在網路論壇po文，宣布炸雞店這個月就決定收掉，因為超哥踩到了他的底線，「身為二個小孩爸爸的我算是徹徹底底對超哥失望」。
記者潘毅／綜合報導
一位超派炸雞加盟主在論壇Dcard上發文，曬出了加盟合約書的照片作證明，隨後吐露自身最真實的感受：「二年前因為看超派人生而開始欣賞超哥！之後看了炸雞店介紹影片，相信了影片內的內容，去實際試吃後也覺得還不錯吃，加上手上有點閒錢，一時金蟲衝腦就加盟了」。
不料三個月前，先是Toyz爆料「到此一油」的事件，當時加盟苦主還覺得Toyz沒事找超派麻煩，有點同情超哥。直到這次超哥動手打人事件，則讓苦主直接感到失望：「雖然椅子還是一貫的嘴賤，被教訓也不意外，但是當超哥當著小孩面前痛毆椅子，身為二個小孩爸爸的我算是徹徹底底對超哥失望，這已經完全超過我的底線！在看到影片的當下，我就決定立馬退坑，炸雞店這個月就決定收掉」。
苦主也透露，自己就當作花了 250萬買個寶貴的人生經驗，「千萬不要隨便相信陌生人！超派！」更直接表示若有心人願意接手，自己也願意頂讓。遭遇曝光也讓不少網友感慨「現在做加盟真的太辛苦了」、「趁能認賠快點殺出吧」。
※【NOWnews 今日新聞
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