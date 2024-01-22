低溫來襲！美專家教戰「多層穿搭」保溫暖　這衣料超NG恐越穿越冷

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「多層式穿搭」意味著穿多件衣服，以便在寒冷天氣保持身體溫暖。由於每一層衣服都會形成一個隔熱的空氣帶，比起只穿一件外套更暖和，同時也有助於將汗水及濕氣從皮膚上帶走。
威爾森表示，無論天氣有多冷，出去活動時仍可能會出汗，「若是多層次穿搭的方式正確，就能感受到汗水從身體上消失，如果冷了就多穿一層，如果熱或是衣服濕了，就脫掉。」
考慮三層穿搭
至於要如何多層次穿搭？威爾森建議可以從三層著手，一共分為底層、中層及外層。
底層是最接近皮膚的衣物，因此衣物材質能夠吸收汗水非常重要，選擇聚酯纖維會比棉質來的更好。接著再穿上背心或襯衫作為中層衣物，以保持身體核心溫暖，也有人會選擇穿2層以上的中層衣物。最後，外層則為是傳統冬季外套，既可以防風又能隔絕低溫，達到保暖效果 。
避免棉質衣物
威爾森表示，棉質衣料會吸收水分，衣服維持濕潤的時間就會更長，如果在雪中行走，棉襪可能會被弄濕，棉質襯衫也會被汗水浸濕，但由於棉料不會很快乾，可能會因此變的更冷。她也建議可以選擇羊毛、聚酯纖維或聚丙烯（polypropylene）質料的衣物。
保持身體特定部位溫暖
明尼蘇達州首府明尼亞波利斯（Minneapolis）市政府在一篇保暖貼文中曾提到「包住你的屁股（Cover Your Bum）！」，也就是穿一件長度更靠近膝蓋、而非屁股的冬季外套，藉此在寒天中保持溫暖。
該貼文還建議，可以在褲子下穿著羊毛材質的緊身褲或是其他材質的內搭長褲，保持雙腿溫暖。另外，羊毛襪和冬靴也很有幫助。穿戴毛絨手套或是連指手套，不僅能保持雙手溫暖，還能預防皮膚乾燥。最後，也要記得帶上耳罩或是帽子，讓耳朵不受寒。