致死率恐超新冠20倍！世衛呼籲防範「X疾病」共邀各國簽協定

低溫來襲！美專家教戰「多層穿搭」保溫暖　這衣料超NG恐越穿越冷

▲美國田納西州遭遇冬季風暴。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國田納西州遭遇冬季風暴。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2024年首波寒流襲台，北台灣局部地區將出現攝氏5度以下低溫，而美國多地也受到致命的冬季風暴侵襲，低溫奪走逾90條人命。為了抵禦寒冷天氣，美國專家建議外出時多穿幾件衣服，但如何穿也有技巧，透過「多層次穿搭」來保持溫暖，其中衣服材質的挑選非常重要，且必須避免穿著棉質衣物。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美聯社》報導，隨著嚴寒席捲美國，明尼蘇達州戶外運動及自然教育組織「洛佩特基金會」（Loppet Foundation）執行董事威爾森（Claire Wilson）推薦，在冷天時可以採取「多層次穿搭」來保暖。

「多層式穿搭」意味著穿多件衣服，以便在寒冷天氣保持身體溫暖。由於每一層衣服都會形成一個隔熱的空氣帶，比起只穿一件外套更暖和，同時也有助於將汗水及濕氣從皮膚上帶走。

威爾森表示，無論天氣有多冷，出去活動時仍可能會出汗，「若是多層次穿搭的方式正確，就能感受到汗水從身體上消失，如果冷了就多穿一層，如果熱或是衣服濕了，就脫掉。」

考慮三層穿搭

至於要如何多層次穿搭？威爾森建議可以從三層著手，一共分為底層、中層及外層。

底層是最接近皮膚的衣物，因此衣物材質能夠吸收汗水非常重要，選擇聚酯纖維會比棉質來的更好。接著再穿上背心或襯衫作為中層衣物，以保持身體核心溫暖，也有人會選擇穿2層以上的中層衣物。最後，外層則為是傳統冬季外套，既可以防風又能隔絕低溫，達到保暖效果 。

避免棉質衣物

威爾森表示，棉質衣料會吸收水分，衣服維持濕潤的時間就會更長，如果在雪中行走，棉襪可能會被弄濕，棉質襯衫也會被汗水浸濕，但由於棉料不會很快乾，可能會因此變的更冷。她也建議可以選擇羊毛、聚酯纖維或聚丙烯（polypropylene）質料的衣物。

保持身體特定部位溫暖

明尼蘇達州首府明尼亞波利斯（Minneapolis）市政府在一篇保暖貼文中曾提到「包住你的屁股（Cover Your Bum）！」，也就是穿一件長度更靠近膝蓋、而非屁股的冬季外套，藉此在寒天中保持溫暖。

該貼文還建議，可以在褲子下穿著羊毛材質的緊身褲或是其他材質的內搭長褲，保持雙腿溫暖。另外，羊毛襪和冬靴也很有幫助。穿戴毛絨手套或是連指手套，不僅能保持雙手溫暖，還能預防皮膚乾燥。最後，也要記得帶上耳罩或是帽子，讓耳朵不受寒。


全美國近90人死亡！冬季風暴猛襲災情不斷　接著還要提防洪水

寒流襲台越晚越濕冷！明起「連3天跌破5度」　大雨、低溫特報齊發

冬季出國最新熱榜！中國旅客熱搜「這國」　訂房平台曝數據

雲南清晨山崩！「房屋壓毀」47人遭埋　村民嚇：以為大地震

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀