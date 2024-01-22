台積電1奈米在嘉義、科技業缺工怎找人？　專家：3解方找人才

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關於先進製程與在台設廠議題，日前台積電指出，南科正擴大3奈米產能，而2奈米需求也很強勁，因此原本位於高雄的2座導入2奈米製程的晶圓廠，現在評估規劃將變成3座，而2奈米生產基地還有竹科寶山廠。另外中科也在擴建，之前外傳為1.4奈米製程，但台積電僅透露為先進製程。
而今日傳出台積電1奈米建廠計畫，將落腳嘉義縣太保市科學園區。為此，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真回應《NOWnews今日新聞》時表示，台積電建廠，海外廠如日本、美國與德國等指標廠外，顯示先進製程重鎮仍設在台灣，明確表達深耕台灣的決心。
劉佩真指出，日前台積電法說會上也宣示高雄2奈米廠將從2座變3座，至於中科應該是1.7奈米，現在1奈米傳出選在嘉義，等於高階先進製程串聯整個西部，有分散風險的意味，另外也對區域經濟發展有所助益，對當地房市也有拉抬作用。
劉佩真進一步指出，台積電量產仍以台灣出產性價比較高，因此政府在決定產業發展時，會將半導體以戰略性的角度來提供協助，賴清德在總統大選勝出後，也在國際記者會上表示，「台灣半導體產業是世界共同資產，半導體產業為全球分工，不僅台灣會珍惜，也希望中國、國際社會一起珍惜這個產業。」
劉佩真認為，半導體絕對是政府發展產業的重中之重，尤其在政治地緣下，台灣也需要半導體拉大跟其他國家談判的籌碼，另外台積電在淨零碳排、綠電的需求也高，相信水電的供應，政府會極力協助。
只是，台灣面臨少子化，宏碁創辦人施振榮也曾說，台灣理工畢業生全加入台積電也不夠用，科技業本身就已經缺人，台積電近幾年在台建廠擴廠，外界也憂心人才要去哪裡找？其實台積電為了吸引人才，因應更多的職缺與需求早就頻頻出擊，除了每年舉辦的「預辦豋積計畫」，開出10萬預聘獎金，搶留畢業人才外，也持續與大學合作並同時招募海外菁英。
劉佩真認為，確實短時間內台灣的科技人才還是會短缺，台積電與政府為保有競爭力會盡量縮小人才缺口，但這其實需要一點時間去做，相信台積電與政府都有關注到人才與缺工的議題。她認為有3方向去解決，一是中長期培育人才部分，已經有看到業者向下扎根到高中，是一個好的方向。二是必須斬斷外部競爭者搶奪人才的機會。三是得有良好的環境吸引國外研發人才來台。她強調，人才關係未來競爭力，除水電問題要解決外，也要重視人才議題。