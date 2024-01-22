NBA／Porzingis轟32分、Brown繳大三元！塞爾提克116：107勝火箭

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塞爾提克開頭即打出氣勢，Kristaps Porzingis單節9投5中貢獻15分，並將分差拉開至10分，第一節結束以35：25領先火箭。進入第二節後，塞爾提克靠著後衛Derrick White單節攻下11分的好表現，將分差持續保持在二位數，中場結束塞爾提克70：55火箭。進入下半場後，塞爾提克進攻一度停滯，火箭也在第三節末段試圖將比分拉近，但無奈原先落後過多，進入末節後遲遲無法追平比分，最終以107：116吞敗。
塞爾提克Kristaps Porzingis本場攻下32分，全場20投11中，三分球則是11投6中，且單場送出5次阻攻，守下塞爾提克油漆區，明星雙能衛Jaylen Brown繳出大三元表現，攻下13分、11籃板並傳出10次助攻、Jayson Tatum則手感較為冰冷，共17投僅4中，拿下18分。火箭Dillon Brooks拿下全隊最高 25分最高，值得一提的是，火箭中鋒Alperen Sengun 也同樣繳出大三元表現，攻下24分、12籃板、10次助攻。
據美媒報導，塞爾提克總教練Joe Mazzulla在賽後採訪說道：「球隊正在進行著有球和無球的轉換，我們必續繼續培養內線進攻的能力，我覺得他（Kristaps Porzingis）表現得很棒，今晚他挺身而出打出了一場好比賽。」塞爾提克在擊敗火箭後，戰績來到33勝10負，依然穩坐東區龍頭寶座。