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稱女性提高「擇偶標準」將促進經濟！越南選美王后言論引熱議

▲2022年越南體育小姐亞軍黎芳陶的言論引起越南網友熱議，關於女性提高她們的伴侶選擇標準，越南經濟將大大受益。（圖／翻攝自臉書）
▲2022年越南體育小姐亞軍黎芳陶的言論引起越南網友熱議，關於女性提高她們的伴侶選擇標準，越南經濟將大大受益。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

2022年越南體育小姐亞軍黎芳陶（Le Phuong Thao）過去曾多次因為失言而慘遭炎上，但她仍樂於分享自己的觀點。近期她發佈一則影片時表示，如果女性提高她們的伴侶選擇標準，越南經濟將大大受益，引發正反兩派網友的議論。

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越南快訊》報導，黎芳陶17日在TikTok發佈一則影片，內容關於她認為女性提高擇偶標準，有助於越南經濟成長。她認為男性在越南勞動力中佔很大一部分，同時普通男人的人生目標往往圍繞著實現財富自由和贏得他們想要的伴侶。

越南女性目前對丈夫條件婚前滿意度的分數平均為滿分10分中的5分。她認為如果女性集體提高她們的期望，更喜歡評分為8分的男性，那麼男性的壓力就會更大，並認真賺錢，進而帶動經濟成長。她甚至製作字卡，認真講解「女性擇偶標準提升」會怎麼帶動越南GDP。

這項理論已引起網友們譁然，有名網友認為她反而讓「女權退化」，稱「她的言論表明女性缺乏工作能力並且擇偶條件很勢利眼，為什麼女性一定需要男生養？女生不能靠自己賺錢帶動經濟嗎？」而另一位網友則認為黎芳陶只在乎對象的經濟條件，而非專注提升自己的工作能力。

事實上，現年30歲的黎芳陶不只是外型亮眼，她的學歷和工作經驗都頗豐富，現任企業家和胡志明市金融大學的客座講師，然而她的發言和影片往往引起網友的反彈，甚至有些「歧視女性」。她的影片發佈後，已引起眾多網友的迴響，目前有許多民眾翻拍評論影片，成為熱門話題。

除了本次言論風波，這已不是黎芳陶的言論第一次造成廣大迴響，過去她曾鼓勵女性找乾爹（sugar daddy）包養，同樣引起社會輿論。她在社群平台上發布影片，內容提及她支持女性找乾爹，強調只要女孩不成為破壞別人家庭幸福的第三者，那麼被包養是沒問題的，因為同年齡的男性往往忙著工作賺錢，沒有時間照顧另一半，但乾爹能夠讓女孩擁有長期且穩定的生活。


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