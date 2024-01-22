稱女性提高「擇偶標準」將促進經濟！越南選美王后言論引熱議

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越南女性目前對丈夫條件婚前滿意度的分數平均為滿分10分中的5分。她認為如果女性集體提高她們的期望，更喜歡評分為8分的男性，那麼男性的壓力就會更大，並認真賺錢，進而帶動經濟成長。她甚至製作字卡，認真講解「女性擇偶標準提升」會怎麼帶動越南GDP。
這項理論已引起網友們譁然，有名網友認為她反而讓「女權退化」，稱「她的言論表明女性缺乏工作能力並且擇偶條件很勢利眼，為什麼女性一定需要男生養？女生不能靠自己賺錢帶動經濟嗎？」而另一位網友則認為黎芳陶只在乎對象的經濟條件，而非專注提升自己的工作能力。
事實上，現年30歲的黎芳陶不只是外型亮眼，她的學歷和工作經驗都頗豐富，現任企業家和胡志明市金融大學的客座講師，然而她的發言和影片往往引起網友的反彈，甚至有些「歧視女性」。她的影片發佈後，已引起眾多網友的迴響，目前有許多民眾翻拍評論影片，成為熱門話題。
除了本次言論風波，這已不是黎芳陶的言論第一次造成廣大迴響，過去她曾鼓勵女性找乾爹（sugar daddy）包養，同樣引起社會輿論。她在社群平台上發布影片，內容提及她支持女性找乾爹，強調只要女孩不成為破壞別人家庭幸福的第三者，那麼被包養是沒問題的，因為同年齡的男性往往忙著工作賺錢，沒有時間照顧另一半，但乾爹能夠讓女孩擁有長期且穩定的生活。
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