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轟黃珊珊擁雙重黨籍不可思議　謝立功籲說清楚不要再雙標

▲民眾黨前秘書長謝立功。（圖／NOWnews資料照）
▲民眾黨前秘書長謝立功。（圖／NOWnews資料照）

記者邱新博／台北報導

民眾黨近日陷入茶壺風暴，民眾黨前秘書長謝立功近期頻頻質疑立委當選人黃珊珊。他今（22）日再度指控，黃珊珊有親民黨、民眾黨雙重黨籍，不分區立委靠政黨票投出，雙重黨籍恐怕不妥當，他呼籲黃珊珊應主動說清楚不要再雙標、有特權。

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謝立功22日指出，近日有民眾黨前桃園市議員候選人曾妍潔質疑黨內不分區有雙重黨籍，外界盛傳就是準立委黃珊珊，據了解，有媒體向親民黨詢問黃珊珊是否沒退黨，結果答案是「沒退黨」。

謝立功表示，不可思議，雖然民眾黨是柔性政黨，允許雙重黨籍，但若擔任黨的重要幹部或黨公職，仍有雙重黨籍恐怕就不妥當，更不用說完全是靠政黨票投出的不分區立委，這跟區域立委有本質上的不同，必須接受黨的運作與指揮，所以是否能再擁有雙重黨籍，有非常大的疑慮。

謝立功更提到，對比同樣是不分區立委過去是親民黨的林國成，早已於2019年退黨，選前周榆修被爆出有民進黨籍，也是趕緊退黨，但黃珊珊當初選台北市長時用的是「無黨籍」，也不等於退親民黨，現在又被黨內同仁質疑雙重黨籍，他呼籲，黃珊珊應該要主動說清楚、講明白，「不要再雙標、也不要再有特權」。

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