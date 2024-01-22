橘子嘉年華規模空前！西門町設「12站大型關卡」　玩就抽純金金幣

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本次關卡共分成3條路線，包括考驗玩家動眼觀察能力的「金睛線」、動腦思考解謎的「集思線」、還有動手操作的「巧手線」，藝人焦凡凡今（22）日也特地現身西門町，成為「謎走西橘町」首位挑戰者，她驚呼：「橘子嘉年華越辦越大，竟然直接辦在整個西門街道」。
完關「謎走西橘町」12 站解謎關卡 上傳照片抽純金金幣
橘子集團表示，1月22日至2月4日，參與「謎走西橘町」實境解謎活動，通關任一路線，可在 beanfun! app 與服務台兌換獎勵，通關三路線關卡，即可至服務台兌換限量小提燈。
2 月 14 日前，於 beanfun! app 中的「一起 SHOW」功能，於指定主題「謎走西橘町」、「謎戀本命 IP」、「遊戲沉謎症」其中之一上傳分享「謎走西橘町」現場主題場景或互動照片，即有機會抽中「999純金金幣」、Apple MacBook Air M1、Nintendo Switch OLED、SAMSUNG 27 吋曲面電競螢幕等大獎。
積分前 100 名玩家 享2月4日壓軸活動「夜嗨祭」VIP資格
橘子嘉年華將於活動最終日 2 月 4 日於西門紅樓北廣場舉辦「夜嗨祭」，將由 CryXtal 幽靈水晶、Theseus 忒修斯、怕胖團依序登台演出，1月22日至2月4日，完成闖關嘉年華、西門實境解謎，且積分前 100 名玩家，將獲得「夜嗨祭-屋台 VIP憑證」，可於夜嗨祭當日進入音樂表演搖滾區、兌換美食。
🟡2024 春季橘子嘉年華「謎走西橘町」活動資訊
📍活動期間：2024 年1月22日（一）至2月4日（日）晚上8點止
📍活動地點：西門商圈徒步區—武昌街與中華路口（台北市萬華區武昌街二段1號）
🟡2024 春季橘子嘉年華「夜嗨祭」活動資訊
📍活動期間：2024 年 2 月4 日（日）13:00~21:00
📍活動地點：西門紅樓（台北市萬華區成都路10號）北廣場