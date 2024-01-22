陳柏霖帥臉遭超派鐵拳痛扁急治療 凶手是《此時此刻》劉俊謙女友
賀歲片《還錢》今（22）日舉行記者會，蔡思韵（劉俊謙真實女友）演出陳柏霖前女友，卻在片場不小心狠揍他一拳，陳柏霖當場頭暈：「真的滿大力的，整個人都醒了！後來還冰敷了一下。」蔡思韵被眾人認證，與近期網紅Toyz被超哥痛扁的「超派鐵拳」有異曲同工之妙，她害羞回：「其實我最想要挑戰的角色就是林哲熹的打仔角色！」
記者黃雅琪／台北報導
《還錢》主要演員陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹以及蔡凡熙今日出席記者會，港星蔡思韵首次主演台灣電影，與陳柏霖在片中是前任關係，也有一場令人臉紅心跳的吻戲，陳柏霖笑說自己有點忘記當時拍攝狀況：「當時很熱很暈，因為去年夏天真的很熱！」導演王鼎霖則透露，那是在飛機的機艙裡拍攝，非常熱又很多灰塵，還好天氣很好拍攝很順利。
電影劇情圍繞在「搶錢容易還錢難」，陳柏霖認為自己在決定借錢那一刻，就已經做好「錢有去無回」的打算了！蔡凡熙則說自己從出社會後就不會借錢給朋友：「因為大家都是朋友，但借錢之後就不是了！」導演王鼎霖則自爆，曾借過6位數的錢給朋友，還好對方最後有還錢。
李銘忠、林哲熹日前不約而同求婚女友，林哲熹求婚後才驚覺結婚是很麻煩的事，李銘忠也有感而發表示：「很多人都說結婚很累，我還在想要不要辦，我們每天都已經很有儀式感了，每天都像在度蜜月。」讓林哲熹慌亂的直說：「哥！你剛剛怎麼不教一下！我要重講！我跟老婆真的每天都像在度蜜月。」《還錢》2月8日上映。
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