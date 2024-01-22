紅海危機釀全台大缺藥！薛瑞元：堅持原廠藥會等死

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薛瑞元直言，大部分缺藥是因為堅持要用某廠牌藥品，民眾或醫師對於原廠藥迷思還是根深蒂固，如果這樣就叫缺藥的話，台灣非常危險，像是紅海危機就會造成缺藥，因為運輸不順，國外藥物運不進來。
薛瑞元說，如果跟健康有關，有替代藥物狀況下，還是要堅持用某品牌藥品，那就會等死，藥品沒有品牌忠誠度問題，能治好病的就是好藥物，可以替代的學名藥很多，國產的也沒有差異，不要堅持品牌迷思，最後影響健康得不償失。
食藥署補充，經調查評估多為無短缺或有建議替代藥品，僅9項為國內無替代藥品，食藥署已即時徵得8項替代藥品專案製造或輸入，其餘1項刻正徵求中。
食藥署說明，莫鼻卡藥品屬麻黃素類製劑，因原料因素及臨床用量增加因素，目前控貨中，短缺期間，建議依醫師評估以不同成分複方藥品替代。為確保麻黃素類製劑市場供應需求，除每年度食藥署訂定「國內麻黃素類原料藥最高總使用量及核准原則」外，倘藥廠有實際生產需要，可向食藥署提出麻黃素類原料藥需求量申請。
針對人工淚液供應短缺，食藥署說，已即時協助評估替代藥品，並將相關替代藥品資訊公告於西藥供應資訊平台，並協調替代藥品廠商增加生產供應，替代品項目前皆穩定供應中。
至於氧化鎂藥品供應情形，目前健保月申報量約2,000萬顆，食藥署表示，目前許可證持有藥商已恢復生產穩定供應中，另食藥署於111年12月中核准專案製造替代藥品，目前國內氧化鎂每月合計生產達3000萬至4000萬顆，應可滿足臨床需求。