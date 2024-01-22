養到絕美米克斯全家超嗨！「才2年長相突大走鐘」：確定同隻貓？
還給我千年一遇的絕美貓咪！國外一名網友家裡養了4隻米克斯貓咪，經常在社群上面分享家裡貓咪的日常，獲得不少貓奴的關注，然而近日他發出一張組圖，透露自己養的乳牛貓收編回來之後模樣相當可愛，沒想到養了2年之後，長相大走鐘，現在已經擁有銳利的眼神，根本跟年幼的靈氣美貓相差太遠，讓不少網友全笑翻直呼「這根本是黑道老大好嗎」！
記者張嘉哲/綜合報導
國外推特帳戶「America_Amazon」家中養了4隻米克斯貓咪，日前他發出其中一隻乳牛配色的貓咪成長史，從左上角開始看，這隻米克斯在2020年10月被他收編，當時模樣可愛，委屈巴巴的樣子，讓人怎麼能不喜歡，全家人也喜迎這隻貓咪加入這個家庭。
然而，隨著時間的增長，小貓咪也逐漸的長大，一直到6個月、1歲時都還非常正常，一雙清澈的大眼看上去非常的漂亮，然而卻在過完2歲生日之後，整隻貓靈氣全部消失，長相直接大走鐘，2022年12月時，貓咪眼神已經露出厭世感，直到2023年12月3歲時，轉為銳利眼神，相當的霸氣，跟年幼時根本就是不同貓。
貼文曝光後，引來上百萬網友朝聖，許多人笑翻表示「2歲前都是千年一遇的貓咪，2歲後怎麼了.....」、「這2年到底心境有什麼轉折啦www這根本是黑道老大啊」、「眼神開始不清澈了」、「現在真的很像貓咪界的黑道老大耶！」、「1歲的時候真的好可愛！2歲之後.......確定是同隻貓咪？」