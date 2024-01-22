麥當勞停車場殺妻案解剖！前妻遭砍10多刀 致命傷在左胸下方
台中南屯區一間麥當勞停車場日前發生命案！今年一月初，戚姓男子與陳姓女子剛剛簽字離婚，豈料戚男竟然在19日上午尾隨前妻，並在在賓士車內疑亂刀砍死前妻後自戕，陳女當場慘死，戚男送醫搶救不治。今（22）日法醫進行解剖，初步認定陳女上半身中10多刀，致命傷為左胸下方；戚男也有5、6刀的傷勢，致命傷則在頸部。
記者孫唯容／綜合報導
19日下午1時30分，台中警方接獲麥當勞員工報稱，停車場內有一輛白色賓士車停放時間過久，車內有一對男女疑似需要協助，情況怪異，警方趕抵現場時驚見該對男女混身是血，癱倒在車上，其中在駕駛的陳姓女子身上有多處刀傷，失去生命跡象，坐在副駕駛座的戚姓男子也有刀傷，但是還有一絲氣息，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。
後續警方調閱監視器還原案發情況，陳女今天上午8時許，獨自開車進入停車場，後續下車往外走五權西路左轉大墩路方向。另一監視器則拍到戚男騎機車抵達，在附近停妥機車，前往停車場。而後陳女在9時12分返回轎車，約1分鐘後戚男現身，進入副駕駛座，兩人便未再離開轎車，直到店員發現兩人，全案才曝光。
據了解，陳女、戚男原為夫妻，今年1月初正式簽字離婚，18日才剛針對家暴案件上法院出庭，台中地院於去年10月核發暫時保護令給陳女。經檢調初步勘驗，陳女的傷勢集中在上半身，鑑識研判致命傷於左胸刺傷，戚男頸部受有刀傷，在車內也找到沾血的兇刀。
今天檢察官偕同法醫對兩人進行解剖，陳女傷勢多集中在上半身，遭砍10多刀，致命傷在左胸下方；戚男疑自戕5、6刀，胸部、手腕都有傷勢，致命傷則在頸部。詳細死因仍待檢方進一步釐清。