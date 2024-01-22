鞋全家福30年屹立不搖！常客說出逛不膩主因 行家揭「暖心善舉」
台灣的市區商圈之中，時常能看到各種鞋店，販售各大品牌的鞋款。其中有著大大紅色招牌的「鞋全家福」，更是許多人曾入店逛過的地方。日前就有民眾好奇「鞋全家福為何可以屹立不搖？」隨後便有許多常客吐露「逛不膩」的原因，更有行家揭露它們持續在做的「暖心服務」。
記者潘毅／綜合報導
「鞋全家福為何可以屹立不搖？」事實上，鞋全家福源自1991年創立，母企業為三商行，目前已經持續經營長達33年之久。而專門分析市場品牌的網紅雪倫也以影片分析：「鞋全家福的種類非常多，各年齡層都服務的到。而店內也強調CP值，價格十分實惠，知名品牌球鞋雖然不是賣最新款，但都是普通人能接受的價格」。
此外，鞋全家福自開業以來，就與鄭豐喜基金會共同設立「單腳鞋銀行」，提供給深受小兒麻痺、肢障問題的朋友，可以買大小不同尺寸的鞋組成一雙，且不需要付兩雙鞋的鞋，也讓台灣成為全世界唯一享有「單腳鞋」福益的國家。
這樣的暖心服務也讓雪倫盛讚：「這是一間很有人情味的店」，也有不少網友看完影片得知後，紛紛大讚鞋全家福「第一次知道原來有單腳鞋的服務，真的很暖心」、「聽到單腳鞋的用意，我眼眶濕了」。
此外也有不少常客表示，每次進入鞋全家福都不會被強迫推銷，怎樣逛都很自在，當有需要試穿時，店員也會立刻現身幫忙，營造出很自在的氛圍，也是鞋全家福「逛不膩」的主因。