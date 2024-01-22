變電所化身儲能基地　台電龍潭60MW儲能系統今啟用

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台電說明，電力供需變化多端，台電不只是要隨時調度電力讓發電大於用電，還需配合如酷暑瞬間用電尖峰，或是日落時太陽光電減少等多元情況變化即時因應，維持電網頻率，才能確保電力穩定，而儲能因具快速反應與電能移轉特性，可與現有發電機組搭配，已成電網強韌新利器。
台電指出，龍潭儲能平時可調節電網系統頻率，提升供電穩定性；當遭遇突發電力事件時，除既有水力機組可快速於10分鐘內啟動，儲能系統甚至可再快上千倍，0.4秒即刻救援。
台電進一步表示，龍潭儲能在安全層面取得國際儲能規範IEC 62933及IEC 62443-3-3雙重認證，通過儲能建置、運轉維護及資通訊安全等各面向層層把關。此外，龍潭儲能櫃總計安裝超過600個煙霧、溫度與氣體感測器，24小時監控儲能設施運轉情形，確保系統穩定運作。如遇突發事故亦可藉由儲能櫃內的氣體滅火系統與貨櫃外連接50噸水箱的水霧消防設施雙管齊下，第一時間排除狀況。
台電指出，近年結合自有場域以變電所為儲能發展基地，相繼打造路園、龍潭儲能，今年預計將再完成冬山超高壓變電所60MW儲能，在政府目標2025年1500MW整體儲能建置規劃中，台電除自建儲能，亦將整合電力交易平台匯聚民間資源達1000MW目標，另500MW則為民間業者結合光電設置儲能。