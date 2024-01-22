辣杯杯鬧查封！鳳小岳開餐廳10年「物價漲5成」 貸款度疫情危機
藝人陶晶瑩麻辣燙副業「辣杯杯」與股東鬧翻，遭法院查封資產。明星做生意穩定存活的不多，鳳小岳的餐酒館剛過10周年，在士林、信義開設2間店面，鳳小岳受訪提到遇過最大考驗是「物價漲5成」，蛋荒危機想到就頭痛，此外，為期7個月的疫情三級警戒，重挫所有餐飲業，鳳小岳坦言：「那時候榮幸有直接拿到一些政府單位的補助，也有貸款。」度過經營危機。
記者羅凌筠／台北報導
鳳小岳出道前當過端盤子、沖咖啡的服務生，對他而言，加入餐飲業是以前生活的一種延伸，他提到創業初衷是「想吃到好吃的東西」，因此食材占開銷一大比例，「因為我們從備料、選食材，都盡量拉到滿意的狀態，但是提升成本，就直接顯現在利潤上。」
明星合夥，常常會遇到股東糾紛的問題，鳳小岳與張孝全合夥10年，他說：「緣分就是這樣，我很幸運還沒遇過糾紛。」鳳小岳說當老闆一天都不輕鬆，忙的時候很累，不忙的時候煩惱，但他的野心不是做連鎖餐廳賺大錢，「能夠開心吃飯、環境健康就好，我不指望它來幫我買房子。」
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