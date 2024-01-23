提升資安聯防情資分享！調查局高市調查處與勝一化工簽合作備忘錄
法務部調查局高雄市調查處於22日，到永安工業區勝一化工公司，與勝一化工公司共同簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，以提升資通安全聯防。
記者黃守作／高雄報導
法務部調查局高雄市調查處與勝一化工公司共同簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄儀式，是由調查局高雄市調查處處謝宜璋與勝一化工公司總經理孫啟發共同主持，並簽署合作備忘錄，以提升資通安全聯防。
調查局高雄市調查處處謝宜璋表示，調查局與勝一化工公司簽署合作備忘錄，是建構我國資安聯防生態系、營業秘密保護與情資分享機制，以提升企業防護能力，也是落實總統蔡英文於「國家資通安全戰略報告」所提「資安即國安」，建立安全可信賴智慧國家之目標。
謝宜璋並表示，調查局發現近期駭客攻擊目標，有鎖定國家關鍵基礎設施及核心戰略產業之趨勢，且背後是有組織之駭客集團，而勝一化工公司為國內化學工業佼佼者，是駭客及竊密挖角組織鎖定、攻擊之高價值與高風險目標，未來調查局與勝一化工公司將依合作備忘錄精神，建立資安聯防及營業秘密保護機制，期能達到有效防堵、早期預警、緊急應變、持續維運之目標。
謝宜璋指出，調查局未來亦將持續與我國重要關鍵基礎設施及核心戰略產業，共同簽署合作備忘錄，積極交流、深化合作，對國家資通安全及企業營業秘密保護作更大貢獻。