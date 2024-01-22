桃市府啟動寒害關懷專案 山區學校校長可自行決定停課
寒流逐漸南下，以及華南東移水氣陸續增多，中央氣象署發布低溫特報指出，今（22）日至周三（24）日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10℃以下氣溫發生的機率。桃園市政府跨局處啟動寒害應變機制，教育局分别聯繫及提醒復興區11所學校於辦理寒假課輔或營隊活動時，務必審慎評估低溫對於學生的影響，必要時，須依天然災害停止上班及上課作業辦法第9絛第3項規定，由校長視實際情形自行決定停止上課，並通報教育局備查。部分沿海空曠地區學校如有類似情形者，亦可依前揭規定比照辦理。
記者李春台／桃園報導
教育局表示，明後兩天氣象預報復興區各校溫度雖低，但因已全部建置完成冷暖氣機，在寒流來襲時，如有活動均可開啟暖氣替師生保暖。至幼兒課後留園除後山海拔高的三光國小、高義國小提出決定1/23~1/24兩天停課外，其餘，目前尚不停課。
同時，教育局也提醒所有學校如繼續辦理課輔或營隊活動時，務必要求學生及教職員工穿著禦寒衣物並注意四肢及頭頸部保暖、使用熱水器時應確保通風良好，避免一氧化碳中毒、使用暖氣等設備時應注意用電安全、使用熱水保溫袋及暖暖包等用品時，應避免長時間於同部位使用，避免發生燙傷情事。
除了山區的學校，桃園市政府也針對復興山區的公務人員，啟動「復興區寒害關懷專案」，桃園經發局表示，本次寒害3天期間（113年1月22日至24日），凡桃園市復興區轄內廣義公務人員（含中央、地方公務人員及約聘僱人員、各級學校老師人員、中油、郵局等公營事業），於復興區轄內超商（統一超商、萊爾富、OK超商）購買暖暖包及熱飲，即可享有每人新臺幣100元消費額度1次，消費後向各服務單位請領，桃園市政府希望透過「復興區寒害關懷專案」溫暖復興區公務人員，陪伴度過寒冬。