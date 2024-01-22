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周星馳《家有囍事》天價片酬曝！即興表演「打飛李麗珍」笑翻全場

▲周星馳演出《家有囍事》片酬高達800萬港幣（約新台幣3132萬元），即興演出「一掌打飛李麗珍」更成為經典。（圖／采昌）
▲周星馳演出《家有囍事》片酬高達800萬港幣（約新台幣3132萬元），即興演出「一掌打飛李麗珍」更成為經典。（圖／采昌）

記者黃雅琪／綜合報導

星爺周星馳主演的《家有囍事4K數位修復加長版》中、粵語雙版本即將上映；據悉，當年星爺片酬約200萬港幣（約新台幣783萬元），怎料他竟開出4倍的800萬港幣（約新台幣3132萬元）天價才願接演，出品人黃百鳴欣賞他即興喜劇天分：「他的演繹真是很好！」當時星爺的即興演出「一掌打飛李麗珍」、經典台詞「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」，更成為影迷心中難忘片段。

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▲《家有囍事》中黃百鳴（左起）與張國榮曾找周星馳討論早餐戲是否要加戲，不過周星馳認為現狀就已經足夠搞笑。（圖／采昌）
▲《家有囍事》中黃百鳴（左起）與張國榮曾找周星馳討論早餐戲是否要加戲，不過周星馳認為現狀就已經足夠搞笑。（圖／采昌）
《家有囍事》當時僅2000萬製作成本（約新台幣7833萬元），沒想到「星爺」周星馳竟開出800萬港幣天價才願接演，片酬甚至比張國榮的300萬（約新台幣1174萬元）還要高出近3倍。

不過星爺到底多有才，讓出品人暨主演之一的黃百鳴心服口服？據悉，星爺對表演要求極高，甚至連加不加戲都有自己獨到的見解。一幕常家三兄弟吃早餐的橋段當中，張國榮曾和黃百鳴商量是否要加戲或加台詞，讓場面更加精采。

於是兩人找星爺商量，沒想到星爺一看劇本，便直言這段已經非常好，根本不用加戲。於是，這場早餐戲在3人你來我往的演繹當中，星爺透過他精采的表情與動作，完成跟黃百鳴與張國榮的互動。 

▲《家有囍事》中張曼玉（左）與李麗珍（中）的元配遇小三戲碼，周星馳拍攝時建議增加一掌打飛李麗珍的搞笑橋段成為經典。（圖／采昌）
▲《家有囍事》中張曼玉（左）與李麗珍（中）的元配遇小三戲碼，周星馳拍攝時建議增加一掌打飛李麗珍的搞笑橋段成為經典。（圖／采昌）
另一方面，星爺也會適時加戲，讓場面更加精采。一場他跟李麗珍偷情，差點被女友張曼玉抓包的橋段當中，劇本原是星爺與李麗珍從房間窗戶墜落地面，星爺在兩人下墜的過程中，赫然發現張曼玉就在下方，便在落地前一掌把李麗珍打回屋內，這「一掌」就是星爺主動加戲。黃百鳴透露，星爺找他說要這樣演，起初覺得這太無厘頭了，別人來演肯定不行，但星爺詮釋就很合理：「因為大家都接受了周星馳是無厘頭的！」

黃百鳴更表示：「他的演繹真是很好，譬如『無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症』就是他的個人表演，又或是他用雙腳跟自己猜拳『誰淫蕩啊？你淫蕩！誰淫蕩啊？我淫蕩！』也都是他自行發揮！」不過也多虧他的喜感演技助攻，讓本片上映後引爆轟動，更創造4899萬港幣（約新台幣1.91億元）票房佳績。《家有囍事4K數位修復加長版》1月26日上映。

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