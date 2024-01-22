MLB／大谷翔平砸6億日圓捐贈手套！日球迷發現網路喊價10萬元天價
甫加盟大聯盟洛杉磯道奇的二刀流球星大谷翔平，在2023年年底宣布，和運動品牌「New Balance」合作捐贈6萬個棒球手套，給日本約2萬間國小，期盼帶動日本國內棒球運動發展。然而，有日本網友發現，轉賣網站上有人正在出售帶有大谷翔平標籤的New Balance棒球手套，定價高達10萬日圓，引發網友熱議。
記者林之越/綜合報導
據日媒《東京體育》報導指出，近日推特上一則文章表示，他在轉賣網站上發現一個New Balance的手套商品，被標上了大谷翔平的標籤，且在商品欄的介紹上寫著「2023年大谷翔平捐贈給國小學生的手套」。此推文一出，引起留言熱烈討論，表示：「雖然知道總會有人做這種事，但這真的是太糟蹋了大谷翔平的好意」、「這太令人難過了」、「我希望不要再有人做這樣的事了」，而轉賣的商品也在隨後遭到刪除。
據統計，全日本約有2萬間國小，一個手套粗估為1萬日圓，此次的捐贈計畫將花費約6億日圓（約新台幣1.2億）。大谷翔平也在個人Instagram上表示，希望孩子們可以透過棒球感受到快樂，也期待將來可以跟使用過這些手套的孩子們一起打棒球，並感謝協助此項計畫的人。
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