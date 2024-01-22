NET登報控東岸廣場招商違法 基隆市府三點聲明回應
針對服飾品牌NET今（22）日於自由時報、中國時報刊登全版廣告，控訴基隆市東岸廣場的招標案招商作業涉及違法一事，基隆市政府發布三點聲明回應，強調市府與大日開發公司有契約關係，因該公司涉及信二立體停車場弊案，不符合優先續約資格；另能理解NET在投標後未得標而有情緒宣洩的行為，強調市府依法行政，法院也已多次駁回，尊重法院審理。
記者吳嘉億／綜合報導
據了解，基隆市東岸廣場先前由大日開發公司營運，後因涉及信二立體停車場弊案，不符合續約資格，基隆市府於是便先進行招商，NET也參與競標，不過最後由微風集團勝出。
NET於報紙刊登的內容，針對基隆市政府東岸廣場標案，為維護合法經營、建造權益，將依法向監察院、財政部促參司、行政法院等3單位陳情或起訴基隆市政府招商作業涉及違法，並向行政法院、基隆地院提出行政、民事定暫時狀態假處分與權利歸屬訴訟，並對原停車場業者（二房東）提出侵權行為訴訟等7點措施。
基隆市政府聲明中表示，市政府只與大日公司間有契約關係，因此只會對大日公司，不會直接對非契約方，包括NET；另因大日公司2022年間涉及信二立體停車場弊案，情節重大，不符合優先續約資格，已無法再繼續營運該場；至於NET公司亦有參與本月的商場投標，應是認同市府相關招標及法律架構，若是為投標後卻未能得標的情緒宣洩，市政府也能理解，強調市政府依法行政，法院也已多次駁回，尊重法院審理。