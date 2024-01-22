名家論壇》楊威利／台灣軍力全球排名出爐　無關中國侵台勝負

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※軍事層面的現實。
※人類決策無法理性。
新聞
1月下旬，軍事網站全球火力（GFP）公布2024全球軍力排名，台灣位居24較前年下滑1名，但後備軍力卻排名第三。消息一出，許多電子媒體紛紛跟進。
※年輕一輩運用新銳技能探索軍力相當可取。
首先要說明的是，世界每一代人士都會運用當時的可用技巧來探索軍事事務，全球火力網站點擊進去，大眾可以按圖索驥，先進入想知道的國家，接續紛紛點選相關欄位，網站內容相當豐富，這種作法相當值得大眾學習。
過往各國軍力評估多半是由智庫或研究機構擔綱，例如瑞典斯德哥爾摩和平研究所（SIPRI）每年出版的Military Balance，這本每年出版的書籍算是冷戰時期軍武研究者的聖經，當時可運用的技巧為各種圖表。
當時這類評估軍力的專書不少，例如克萊恩（Ray S. Cline）出版的1977年世界國力評估一書，這種算骨灰級的書本代表當時美國菁英界的努力，這對當時的社會氛圍來說，這是科學化研究軍事事務的開端。
※軍事層面的現實。
可以數據化後許多學者也拿其他專業領域來解讀軍事，保羅甘迺迪所著作的＜大國的興衰＞，就是以經濟角度來看國力演變，評估國力所添加的變數也越來越多，例如人口、資源礦產、文化水準等。
這種將軍力量化與數據化的評估方式有好有壞，好的是透過圖表與影音資料，大眾對彼此的軍力會很快的有印象，不過武裝人數與武器數量雖可量化，但作戰意志與士氣等卻無法量化，無法量化的事物要如何計算著實傷透這類評估人士的腦筋。一次大戰結束前夕，許多德國民眾都認為軍隊並未潰敗，但士氣不振進而導致戰敗，這是士氣這類因素影響戰場的百年前案例。
一次大戰也是武裝人數多垮寡決定戰場勝負的最後一次，過往歐陸戰場主要比的是誰的步槍兵多，在戰車以及飛機還沒有發明與實用化之前，這種看各國軍隊與後備動員人數多少是正確的。但這種評估方式甚至在一次大戰時就已經顯現出不切實際，首要的發明為機槍，固然透過數據可以顯示幾把步槍等於1挺機槍火力，但現實狀況是1個機槍伍可能就決定某次戰鬥的勝負。而受攻擊的步槍兵也可以藉由地形地貌掩護，甚至組織敢死隊投擲手榴彈來解決這挺機槍，這些林林總總的因素加總進去，都會讓這類國力數據化評估失去意義。
國力數據化評估最佳的反證在於俄烏戰爭，以全球火力網站評估來看，美俄中分佔排行榜前三名，但何以俄羅斯攻打排名18名的烏克蘭卻打成這樣？對台灣來說，後備部隊等人數佔據前三名並不是戰力有多強，而是很恐怖。後備部隊不是把平民召集起來就好，而是要施以適當的訓練並與現役部隊協同才有戰力，現在問題來了，這一大批龐大的後備部隊是否要發放個裝與槍械？要。那有無採購足量還是靠軍械庫庫存因應？
若再以服役年限長短來比評軍力時也會發生下列缺點，台灣從2024年義務役兵役恢復成1年，這1年義務役能否扎實訓練還在未定之天，延長役期是否戰力增長3倍可不一定。就理論上來說，現役部隊當然會比後備部隊強，但近幾年許多教召的情況是，這些退役中年男性，其操作武器的熟稔度甚至比得上現役幹部，總的來說沒有訓練完善的士官兵，人數再多也是沒用。
※人類決策無法理性。
台灣國防事務更麻煩的是，地圖左邊有個強大的中國，每年軍費以兩位數成長，台灣軍費遠遠不及。就算台灣今年很努力的把這個排名往上拉升1到2名，也是無法改變敵強我弱的事實，但多少排名才會讓台灣民眾覺得安全，各界卻又說不清楚。但即使台灣排名次居中國，中國也還是有攻打台灣的意圖，國際局勢的詭譎莫此為甚，因為對中國來說這是內政問題。
強國打弱國並不稀奇，但有時弱國也不會因此示弱，希望藉由長時間戰事來消耗強國，例如美國發動的越戰以及蘇聯1979年入侵阿富汗，當時美蘇兩強軍力不可一世，但越南與阿富汗還是選擇抵抗，這些情況都會讓這種數據化分析軍事失去意義。
總的來說，數據化軍事研究這個途徑相當有趣，相關的圖表與數據讓民眾得以很快的清楚敵我優劣勢，台灣民眾甚至可以效法俄烏戰爭中，排名18的烏克蘭就能抗擊排名第2的俄羅斯，就這個角度來說或許這是軍力排名新聞帶給我們最大的啟示。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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