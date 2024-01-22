直擊超哥日料店「門口排隊人潮」還有拍片者！部落客驚：5萬值了
超派！網紅Toyz到超哥繼「到此一油」後，再度因為「醋飯天條」事件槓上，Toyz到超哥開的「超甲組海鮮丼飯」店用餐，點評魚肉好吃，但不斷強調醋飯非常難吃，最終超哥在店門口使用「超派鐵拳」痛毆，導致Toyz頭破縫10幾針。不過今（22）日下午有部落客在大安區直擊「超甲組海鮮丼飯」店門口的人潮，不禁直呼：5萬值了。
記者潘毅／綜合報導
「醋飯天條」事件爆發後，美食部落客「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」也在臉書上分享自己吃過超甲組海鮮丼飯的心得，針對本次問題癥結點醋飯，他也表示：「先說醋飯，我覺得用的米不錯，但可惜當天呈現較乾，我也不是太滿意，但我想這個價位我是不會用高級壽司店的標準來看待」。
他也額外點出了Toyz沒說到的觀點，就是「魚生有臭味」，他則分析：「我想主要問題來源可能有二：一是鮭魚的脂肪容易有臭味，要多修掉一些；其次店家強調「熟成」。熟成主要是希望能軟化因爲死後僵直的肌肉，同時因為ATP分解而產生「肌苷酸」，增加鮮味（umami）。但不是什麼魚都適合熟成。通常生魚片吃新鮮；壽司，尤其「江戶前」，會更注重熟成。而鮭魚沒修乾淨，再加上熟成，可能會讓我所謂的「臭味」放大」。
不過稍早「食界奇觀」在FB、IG發限動，經過超哥的日料店時，看到店門口居然有人在拍片，似乎還有人排隊等著進店用餐，看來店家生意並沒有因此受到影響，驚訝直呼「5萬保釋金值了！」
※【NOWnews 今日新聞
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