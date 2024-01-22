是你嗎？9-10月統一發票千萬獎還有3人未領獎 消費地點曝光
去（112）年9－10月期統一發票中獎號碼已在去年11月25日開出，根據財政部公布中獎清冊，這期共開出15張1000萬元特別獎，200萬元特獎也有15張中獎，結果至目前為止，1000萬元特別獎仍有3位幸運兒未現身領獎，包含在台北榮總生活廣場義美食品消費43元就中千萬元，另200萬特獎也有4位中獎人未來領獎，領獎期限至3月5日止，還沒對獎的人趕快找出家中發票，也許你就是中獎幸運兒。
記者顏真真／台北報導
去年9-10月期統一發票共開出特別獎、特獎中獎號碼各1組、頭獎至六獎中獎號碼3組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，其中1000萬特別獎中獎號碼為「72054514」，200萬元特獎中獎號碼為「92488868」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「98111935」、「57355279」、「74926745」。根據財政部公布的中獎清冊，去年9-10月期統一發票1000萬元特別獎共有15人中獎，也有15人抱走200萬元特獎。
不過，財政部表示，截至目前為止，15張中1000萬元特別獎的發票中，還有3張都還沒來領獎，包括foodpanda開出的外送費22元發票、台北榮民總醫院生活廣場義美食品開出食品43元發票及新竹縣湖口鄉文化路上的統一超商，開出190元發票。
另外，未領特獎200萬元發票也還有4張，包括高雄市鳥松區北平路上的中油，開出汽油90元發票；南投縣草屯鎮中正路上的中油，開出汽油170元發票；台北市信義區ATT 4 FUN裡的眼鏡店OWNDAYS，開出600元發票；雲林縣斗六市文化路上的「義華烘焙」，開出的650元發票。