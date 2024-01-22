特企／Qing秦跨文化融合泰式美食　符合在地飲食兼顧傳統好味道

「Qing秦」源於泰國創始人對秦始皇的敬仰，寓意著不屈不撓的精神。LOGO的設計巧妙結合了中文字符「秦」，美國風格的英文字母「Qing」，以及泰文元素，展現了老闆在多元文化背景下的身份認同。泰國創始人出身於有著深厚餐飲傳統的家族。為了確保菜品的地道與原汁原味，老闆親自飛往泰國學習制作海南雞肉飯的技巧。泰式海南雞飯的獨特之處在於其米飯，需要用香蘭葉蒸煮，以及其特製醬料，需熬製15種材料。考慮到台灣人的飲食習慣，Qing秦在配菜上做了調整，增加了花椰菜和小蕃茄，使之更符合在地口味。
創始人來自泰國的餐飲家族，他們的海南雞飯融合了傳統製作方法與現代味覺調和。為了保證菜品的正宗，老闆親自前往泰國學習其烹飪技巧。海南雞飯的特色在於使用香蘭葉蒸煮的米飯和15種材料熬製的特製醬料。Qing秦還提供了多樣泰式小吃和飲料，以滿足顧客對泰國街頭美食的渴望。其中包括女婿炸彈（ไข่ลูกเขย，khai luk Khey）、涼拌荷包蛋、椰奶蘭香醬麵包等。
此外，他們的泰式奶茶使用手工調配的茶葉，並配有泰國進口的竹編提把，完美重現泰國風味。自Qing秦在台中開設分店以來，吸引了不少泰國顧客。他們對於在台灣能夠品嚐到如此地道的泰式料理表示感動和讚賞。台灣的顧客也紛紛反映，Qing秦的泰式料理與其他店鋪有著明顯的不同，尤其是其獨特的泰式小吃和飲料。
展望未來，Qing秦希望保持食品的高品質，同時逐步引入更多獨特的泰式街邊小吃。短期內，他們將專注於提升品質控管，中長期計畫則包括開設更多分店，甚至考慮開放加盟，將這份獨特的泰式美食體驗帶給更多台灣民眾。
我是廣告 請繼續往下閱讀