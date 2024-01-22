紓緩旅宿業缺工 新住民職訓 樂當房務員

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阮氏全說，15年前隨著先生來台定居，因沒有一技之長，所以長期在餐廳與工廠間打工，後來遭逢疫情，頓時工作全無，正思考未來時，朋友介紹勞動部有開房務員相關職訓課程，心想「反正就去免費學技術」，於是毅然參加職訓，不僅結訓後馬上就找到工作，表現還深受雇主讚許，讓阮氏全開心說，「還好當初做對選擇，樂在工作」。房務員工作其實沒有想像中辛苦，剛開始也有不適應，但運用職訓所學的技巧，慢慢就能習慣，現在工作得心應手，每天打掃12間房、平均一間房花25分鐘就能整理好，由於速度快又整理得乾淨，「客人還會貼心給小費」，算是額外的收穫。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助待業民眾充實專業技能，做好進入職場前準備，分署每年都與轄區近40家委外單位合作，依產業需求及就業趨勢，開辦上百門職前訓練課程，相關訓練費用還依學員身分別補助80至100%，訓後就業率都有8成以上，鼓勵民眾多加運用政府資源學技能，以接軌就業市場。
劉邦棟還說，為鼓勵民眾投入缺工產業，勞動部現還加碼推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，鼓勵待業民眾學習專案職缺所需技能，參加專案職缺相關職訓專班的結訓學員也發給一次性獎勵5,000至8,000元；另待業民眾只要經就業中心推介從事專案缺工工作，勞動部就提供每月6,000至1萬3,000元、最長12個月的就業獎勵金，目前專案適用的行業別包括旅宿業、餐飲業及航空站地勤業。
「疫後改善缺工擴大就業方案」相關職缺或職訓課程，詳情可上台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw）專頁查詢，或洽免付費客服專線0800-777888，或雲嘉南轄區各就業中心。