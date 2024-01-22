Makiyo曝「閃婚內幕」才見4次就交往！批前夫沒責任感：我很後悔
藝人Makiyo（川島茉樹代）2022年與圈外老公閃婚後，僅維持一年就結束婚姻，讓外界相當錯愕。近日，Makiyo在節目《小明星大跟班》上分享，結婚後她發現前夫對家庭、工作都毫無責任感，讓她相當後悔衝動結婚。
記者詹鎰睿／綜合報導
Makiyo坦言，「我們才碰第4次面，他就抓著我問我要不要交往，好像我不答應就走不出去，他求婚我本來也不想結，但大家一直起鬨，我就只能答應，而且那時候家人也覺得他人不錯，也有一份好工作。」
但婚後Makiyo才發現，前夫對工作和家庭毫無責任感，「只要有人講他哪裡不對，他甩頭就放棄很好的工作機會，所以才結婚半年，我就對他沒有信任感，有一次家人感冒，他竟然消失4天，大家都不知道他去哪，我就覺得可以離婚了，因為我只想要安穩、平凡的生活，但你連這個都沒做到，我就把離婚協議書寫好，他一回來我立刻叫他簽字。」
此時，在場來賓都不禁好奇詢問前夫的態度，Makiyo才默默表示，「其實他也曾經提過要離婚，所以我覺得他4天不回來的原因，應該也是要離婚吧，所以他默默就簽了。」更多精彩內容請鎖定每週一至週五晚間10點播出的《小明星大跟班》。
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