外銷訂單連2年負成長　2023全年金額卻創下歷年第3高

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按貨品別觀察，終端電子產品需求低迷、供應鏈調整庫存，致資訊通信產品及電子產品分別年減25.3%及12.9%；光學器材在背光模組接單減少，以及大尺寸面板及光學鏡頭接單成長交互影響下，年減0.3%。
傳統貨品因全球經濟展望不佳，終端需求疲弱，業者對設備投資持觀 望態度，加上海外同業產能開出，部分產品價格低於上年同月，致塑 橡膠製品、機械、化學品及基本金屬分別年減15.2%、10.5%、6.5%及 1.7%。
12月外銷訂單海外生產比48.6%，較上年同月下降4.4個百分點，主因海外生產比較高的資訊通信產品提升國內生產比重，且接單減少所致。
2023全年外銷訂單5610.4億美元，年減1057.4億美元、減15.9%。官員說明，去年全球經濟受通膨及升息效應影響，終端需求疲軟、產業調整庫存，再者，業者對設備投資保守觀望，部分原料價格低於上年同月，導致全年接單狀況呈現衰退。
展望未來，隨著高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上我國半導體產業具競爭優勢，均有助於維繫外銷訂單動能， 惟第1季為電子產業淡季，加上升息遞延效應，美中貿易紛爭、地緣政治風險等不確定因素仍存，復因紅海衝突升溫，恐干擾全球景氣復甦 力道，後續發展需持續關注。