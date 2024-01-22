路跑／「與神同行」路跑送開運金龍牌！嘉義城隍祈福盃本周六起跑
由嘉義城隍廟主辦的嘉義城隍開運祈福盃-與神同行公益路跑，將在本周六（27日）正式起跑，12.3公里的賽事將由城隍爺主轎領跑，參賽者在賽前可以收到城隍路跑紀念衫外，完賽更能收到「開運鎖財金龍牌」作為紀念。
記者林之越/綜合報導
本次與神同行公益路將從嘉義市棒球場大門廣場起跑，共分為3個組別，距離由短至長分別為2.5公里的歡樂健走組、5.2公里的趣味祈福組和12.3公里的開運發財組，報名費用分別為$688、$888和$1088，活動報名已截止。隨著參賽者每報名1公里，主辦單位就將捐贈新台幣壹元至弱勢族群，且報名費部分也將提撥購買愛心餐 在活動當天發放給社會扶助團體。同時，現場也會有擲聖杯、捐白米等公益趣味競賽。
本次路跑的完整動線是由嘉義市棒球場大門廣場起跑，直行中山路並在啟明路口右轉，接續直行到啟明路與民權路口右轉民族路，進入民權路後持續直行，行經都會森林公園後轉入民權東路，至民權東路與大雅路一段後繼續直行，最後進入環潭公路延續到蘭潭月影潭心，並以其為折返點後原路返回。
參賽者在賽前都能收到城隍路跑紀念衫，在12月25日前報名且繳費的參賽者，可以收到與神同行開運祈福運動毛巾，而報名12.3公里賽事的參賽者則能額外拿到開運發財保溫瓶。12.3公里的賽事將由城隍爺主轎領跑，是該賽事的一大亮點，若參賽者成功完賽，還能收到市售888元的甲辰年嘉義城隍廟-開運鎖財金龍牌，還有嘉仁鮮物手作小菜、時來運轉長壽餅等完賽禮。
由於限量的「開運鎖財金龍牌」詢問度頗高，考量未參賽的信眾也希望能夠收藏此面金龍牌，因此廟方已在賽前宣布，自2月1日起便可到嘉義城隍廟結緣，也能將「開運鎖財金龍牌」帶回家。