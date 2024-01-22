啦啦隊安娜「宛如空中精靈」忘我旋轉！美景感動麋先生：太厲害了
富邦啦啦隊Fubon Angels在18、19日新莊開唱，多達21位啦啦隊女孩的表演，為一連2天演唱會創下1200萬元的總收入，也成為台灣啦啦隊的歷史創舉。其中，正妹成員安娜苦練半年的「空中環」表演美到不行，就像精靈一樣，再搭配金曲最佳樂團「麋先生」的歌曲〈都是浪漫害的〉，讓不少粉絲感動落淚，值得一提的是，麋先生還特別轉發影片，讓身為小迷妹安娜欣喜若狂，掀起大家熱議。
記者詹鎰睿／綜合報導
為了這次演唱會的空中環表演，安娜苦練半年之久，練到身體多處瘀青受傷，只為呈現最完美的作品。此外，安娜還特別選用偶像「麋先生」的歌曲〈都是浪漫害的〉，直呼：「想帶給你們一場羅曼蒂克的夜晚，直到在台上的瞬間，原來是你們浪漫了我。」也讓不少在場的粉絲們感動落淚。
很多人看完後紛紛大讚，歌曲選得很好，也讓安娜害羞表示，「身為小麋妹的我，當初可是百般煎熬，這麼撼動人心的歌、這麼扣人心弦的旋律，除了麋先生的歌聲讓你們能聽得懂以外，我能不能用肢體，也讓你們能一起剝開寂寞。」
有趣的是，麋先生主唱聖皓得知後，不僅感動地看完安娜表演影片，還特別在IG上轉發大讚，「希望你們花一點時間，點進這個影片看完它，真的好厲害好好看，謝謝妳！」讓安娜開心不已，直呼：「謝謝麋先生的一首好歌，造就了我的一場浪漫。」
而在表演完隔天，安娜幸運地穿上制服與麋先生合影，也成為她人生最值得、最光榮時刻，備受大家肯定，「看著你們一直在舞台上發光，我也正努力在發光的路上，謝謝你們也看見了，對於渺小的我，是多大的肯定，多大的感動。」
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