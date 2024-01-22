長榮機師打算春節罷工！他們在爭什麼？旅客怎麼自保？

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣航空業曾發生3大罷工案。首次是2016年6月，華航空服員提出包含休假、工資等7大訴求，罷工行動持續3日、122個航班取消，超過3萬名旅客受到影響，最終資方拍板外站津貼分段調整，且僅限於工會會員享有，其餘6項訴求資方全接受，時任華航董總遭撤換，華航損失估計5億元，每年增加支出估計5.5億元。
第二次是華航機師於2019年2月，農曆年前宣布罷工，訴求包含機師長期超時、過勞等工作環境未獲改善，罷工行動長達7天、158小時，共取消了163航班、影響2.7萬名旅客，前後經歷過4次協商，最後華航與機師工會簽完團體協約，罷工才結束，當時華航也提出賠償辦法，每位旅客上限為美金250元，據悉資方華航累計營收損失5億以上，機師工會也承諾未來三年不重啟罷工。
緊接而來就是第三次航空業罷工，由長榮空服員於2019年6月發起，空服員提出包含調整外站津貼等8大訴求，但在勞資協商中因第1項的外站津貼費與禁搭便車條款就沒有共識，隨後工會便展開罷工，在桃園南崁長榮航運大樓外靜坐抗議，罷工行動最終歷時17天落幕，雙方取得共識簽下團體協約，總計長榮航空取消1439班航班、影響逾27萬8420人次，營業損失達27.8億元新台幣。
🟡 為何長榮機師要罷工？
機師工會指出，長榮航空長期拒絕合理調薪、調整外站津貼以及大量違法聘用外籍機師等議題，工會要求公司正視並改善，卻未有具體回應，工會在窮盡一切努力後別無選擇，只得舉行罷工投票。
在去年12月22日工會啟動罷工投票後，同月25日長榮航空提前宣布將發放6個月年終，空地勤將大幅調整薪資，地勤及空服員平均調整5000元，飛行員依職等不同調整11000至20000元 ，同時，各公司依年度結算盈餘狀況，於2024年中額外發放員工酬勞獎金。
然而工會表示，年終獎金非此次機師工會與長榮航空公司勞資爭議標的，依法舉行的罷工投票不會改變。
罷工投票原定於1月5日開票，機師工會表示，依照勞動部與桃園市政府勞動局建議，增列非長榮分會會員投票程序，長榮分會會員維持4日終止並先封存票匭，待非長榮分會會員投票截止隔日開票。
機師工會會員人數1398人，過關門檻為長榮機師會員640人同意票數過半，且全體會員1398人，同意票數也要過半，兩者皆符合才符合過關門檻。今開票結果，領票人數910人，長榮會員同意票543票、不同意票9票、非長榮會員同意票357票、不同意票1票。總同意票900票、總不同意票10票、總無效票0票，長榮機師合法取得罷工權。
🟡37%長榮機師贊成罷工
目前長榮機師人數超過1460人，此次機師工會贊成罷工的長榮航空機師為543人，換算下來，為長榮航空機師總人數的37%。
長榮航空強調，照顧員工的初心從未改變，已發放6個月的年終獎金，但由於長榮航空為自負盈虧的民營公司，需考量永續經營，無法因短期間獲利即一次性大幅調薪。
長榮航空說，機師方面則持續招募飛行學員與聘用合格的飛行員，外籍機師晉升機長標準與與本國籍機師一致，所有機師均須通過業界訓練和考核，取得執飛機型檢定証後始得執飛。
長榮航空也宣布成立緊急應變小組應對罷工，呼籲工會優先考慮旅客權益，以理性務實的態度繼續進行勞資協商，也強調不放棄與工會協商，一旦機師工會開始罷工，將於第一時間在公司官網、手機App公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。
🟡罷工有望解套？勞資將再協商
交通部次長林國顯透露，取得罷工權只是目前狀態，還是需要協商才能解決訴求，勞資雙方有意願24日再進行協商。民航局表示，先期應變小組今已升級為應變小組，民航局也要求長榮航空因應工會取得罷工權，應儘速於官網公布旅客諮詢管道、航班異動公告方式等訊息。
🟡旅客自保攻略先收藏
品保協會發言人李奇嶽表示，參加旅行團、旅行社的契約責任保險「罷工不理賠」，旅行社必須替旅客安排住宿三餐，費用可向航空公司求償。
李奇嶽也建議，過去華航機師罷工，提供每人250美金賠償，但農曆春節期間，不論是機票簽轉、滯留費用都很高，因此旅行不便險可在宣布罷工前趕快買，但也要注意保險公司是否接受理賠。